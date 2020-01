Santa Clara é nova opção de padaria em Santo Antônio da Platina

Inaugurou próxima ao Residencial Morumbi

Santo Antônio da Platina e o Norte Pioneiro têm mais uma moderna opção no segmento alimentício. É a Panificadora e Confeitaria Santa Clara, que fica na rua Rui Barbosa, 144 Vila Rennó, entrada do Residencial Morumbi.

O prédio amplo com mais de 400m2 tem dois pisos, elevador e conta com uma estrutura completa de fabricação. O proprietário do prédio é o construtor Antônio Carlos Fernandes da Silva, conhecido pelo apelido “Pé de Ferro”.

Seus filhos Fausto e Mariele (foto) investiram no negócio de padaria após receberem pedidos de muitas pessoas ao redor do prédio, indicando que seria um excelente negócio.

A Santa Clara oferece diariamente pães frescos que são fabricados com a melhor farinha, indicada pelos experientes padeiros.

Além de bolos, doces, tortas, salgados, petit four, mercearia, sorvetes e bebidas em geral.

Que ou aquele que panifica, que fabrica pão, é um adjetivo masculino Se você estava em dúvida entre padaria ou panificadora acabou de esclarecer tudo agora. Os dois termos significam a mesma coisa, ou seja, são sinônimos e podem ser usados tanto na forma escrita quanto na simples conversa do dia a dia.

Também aceita encomendas para eventos e confraternizações.

O local ainda está em lançamento de novo cardápio de novos lanches como omelete, burguer, crepioca, pratos de salada fit etc.

Fausto, que também é da área da construção civil, está enfrentando um grande desafio: ” aprendi muito para poder tocar esse negócio, que tem muitos detalhes, mas nosso principal diferencial será no atendimento”, comenta, otimista.

Já o confeiteiro é responsável pela produção de massas e doces de várias formas e textura, como bolos, salgados, canapés, biscoitos, caldas de sorvete.

Panificadora e Confeitaria Santa Clara

Rua Rui Barbosa, 144

esquina com a Rua Sebastião Alcantara da Silva

Vila Rennó

(43) 3534-4913

Panificadora e Confeitaria Santa Clara

Rua Rui Barbosa, 144

esquina com a Rua Sebastião Alcantara da Silva

Vila Rennó

(43) 3534-4913 (este número também é whatsapp)