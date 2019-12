Parede Lousa na Decoração, como usar?

Uma decoração cheia de estilo não precisa ser necessariamente cara. A criatividade e soluções simples podem fazer um grande efeito. Um exemplo disso é a Parede Lousa na decoração, ou quadro negro, que pode trazer um charme para sua sala, cozinha, quarto…

Confira agora como usar esse elemento na sua decoração!

Primeiramente, a parede de lousa na decoração é uma proposta bonita e divertida que pode encher sua casa de estilo e personalidade. Mas, pode ser bastante útil e ser usada tanto para desenhar quanto para anotar informações e recados importantes.

Então, veja abaixo como utilizar a parede lousa na decoração da sua casa:

Parede lousa com tinta

Escolha a parede uma parede do cômodo, compre uma lata de tinta preta ou verde fosco. Aplique a tinta com a ajuda de um rolinho e comece a pintar. Aplique duas camadas de tinta, deixe secar e sua parede de lousa está pronta para ser usada.

Quadro negro de papel contact

Esta é a forma mais prática e rápida de fazer sua lousa. Você irá precisar apenas de papel contact preto e fosco. Escolha a parede, compre a quantidade de papel necessária e cole na superfície. Tome cuidado apenas em deixar o papel reto, sem bolhas ou rugas.

Algumas dicas de como usar a parede lousa na decoração

Ela pode ser usada com várias finalidades e pode ter muita utilidade. Veja algumas sugestões de uso.

Agenda

A lousa pode ser usada como uma agenda comum de todos os moradores, se colocada na cozinha, por exemplo. Ela poderá marcar o dia do médico, o horário e local da festa de aniversário, a rotina de atividades das crianças, etc.

Ou, se ela for colocada no escritório, os compromissos de trabalho ou da vida acadêmica.

Anotar recados

Com certeza a lousa será muito útil para anotar recados e lembretes, dispensando caneta e papel.

Calendário

A parede de lousa pode ser usada também como um grande calendário. Marque os dias do mês e anote compromissos e tarefas.

Você pode também escrever os dias do mês apenas para riscá-los conforme o tempo for passando, bem no estilo contagem regressiva, seja para as férias, seja para uma data importante como Natal ou aniversário.

Lista de compras

Se colocada na cozinha ou na despensa, ela pode ser usada para anotar itens da casa que estão faltando e que precisam ser comprados na próxima visita ao mercado.

Assim, ninguém poderá dizer que não viu ou não sabia que determinado item estava em falta.

Cardápio

A lousa na cozinha também pode ser usada para exibir o cardápio da semana. Isso facilita a vida dos moradores, principalmente daqueles que precisam seguir uma alimentação mais regrada e certinha.

Frases inspiradoras

Use sua lousa para anotar frases e pensamentos inspiradores que farão as pessoas mais felizes e motivadas.

Incentive que todos da casa deixem seus recados. Com certeza, será algo bem divertido.

Espaço artístico

Que tal usar a parede de lousa ou quadro negro como espaço para que os moradores soltem a criatividade, seja com desenhos ou frases? Você com certeza irá se surpreender. Ela pode ficar em uma área comum da residência, como a sala, cozinha ou varanda.

Espaço para as crianças desenharem

Chega de paredes brancas riscadas com canetinhas coloridas! Coloque uma parede de lousa no quarto das crianças para elas desenharem o quanto quiserem.

Elas vão adorar e as paredes brancas da casa também.

Mural de fotos

Outra dica é usar a lousa para colar fotos ou imagens inspiradoras, aproveitando para desenhar ou escrever algo ao redor, fazendo uma composição de ideias.

Outras sugestões para você se inspirar

Gostou das dicas? Confira agora outras imagens inspiradoras para você fazer agora mesmo sua parede de lousa ou quadro negro. A decoração da sua casa agradece!

