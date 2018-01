Paulo Leonard aniversaria nesta quarta-feira em Wenceslau Braz

É prefeito e bancário

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (fotos) , completa 35 anos de idade hoje. O jovem político está em seu primeiro cargo eletivo após ter vencido as eleições municipais pelo PDT.

Paulo Leonar, que é formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Paraná e funcionário de carreira do Banco do Brasil, é casado com Maria Cristina e tem um filho, Paulo Otávio, de dois meses.

Ele desponta na política do Norte Pioneiro como uma futura liderança regional, inclusive tendo sido convidado publicamente por Osmar Dias para ser candidato a deputado nas eleições deste ano e fazer parte da montagem da plataforma de governo em sua possível candidatura a governador do Paraná.