Rapaz tem 24 anos e já é conhecido da polícia

Com recebimento de denúncias sobre um indivíduo vendendo drogas na Rua Saba David, Centro, no fim de semana, os policias abordaram o suspeito com o qual foi encontrada uma porção de cocaína, dinheiro e dois celulares.

Também foi constatada movimentação de usuários de drogas no local. O elemento, 24 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local.