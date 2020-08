Polícia Militar prende três na Vila São Pedro (Jacarezinho)

Envolvidos com tráfico de cocaína na cidade

Em diligências sobre um determinado indivíduo traficando drogas na Vila São Pedro, os policiais militares viram quando dois indivíduos, numa motocicleta, adquirindo algo do suspeito e se evadirem rapidamente. Foi na rua Minas Gerais, Vila São Pedro, na quarta-feira, dia 19.

Realizado acompanhamento, durante o percurso, os policiais visualizaram quando os suspeitos dispensaram um objeto que na sequência foi constatado ser um saco plástico contendo 12 porções de cocaína.

Na sequência, foram à casa do suspeito que tentou fugir pelos fundos do quintal, mas foi detido. Em revista, encontrado em cima de um guarda-roupa que dividia a cozinha do quarto, um pote plástico contendo seis porções de cocaína e dinheiro.

No telhado da casa foram encontrados 56 recipientes plásticos (pinos) vazios utilizados para acondicionar cocaína e também mais dinheiro dentro do citado guarda-roupa.

O suspeito de tráfico (31 anos), bem como os outros dois indivíduos que estavam na motocicleta (22 e 28 anos), receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.