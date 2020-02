Aguarde, estamos gravando a sua solicitação... Obrigado pelo orçamento!

O que é o Porcelanato Líquido?

Curiosamente, o piso de porcelanato líquido não possui porcelanato em sua composição. Sendo assim, o nome não faria muito sentido, certo? Mas, ele é chamado assim devido ao efeito que traz, que lembra o piso de porcelana.

Então, em sua composição encontra-se o epóxi ou poliepóxido. O epóxi é um polímero que endurece quando entra e contato com um catalisador, formando os pisos de epóxi.

O porcelanato líquido é uma ótima ideia para ser usado em lugares que precisam evitar ao máximo a proliferação de micróbios, como hospitais, clinicas, consultórios etc.

Isso é por conta da inexistência de rejuntes, também a sua alta resistência a produtos químicos e a ataques abrasivos mecânicos, como: disco de corte, lixa de ferro, entre outros.

Além disso, outro fator que contribui mais para sua popularização é que ainda pode ser aplicado sob outros tipos de pisos, como concreto, pedras, cerâmica etc.

Entretanto, é preciso avaliar a planície do local onde será colocado, para isso muitas pessoas optam por fazer um tratamento de pré-aplicação, que na maioria das vezes é feita pela própria empresa contratada.

Um diferencial bastante interessante do porcelanato líquido é que adesivos ficam muito bem com ele. Isto é, se um adesivo em alta qualidade for aplicado no chão e coberto com resina autonivelante transparente, esse adesivo trará outro aspecto ao ambiente. Como no exemplo abaixo:

Diferenças entre os tipos de Porcelanato Liquido

Os tipos de porcelanato líquido mais encontrados são: Porcelanato em epóxi, uretano e poliuretano.

Em primeiro lugar, o tipo Uretano é bastante similar ao poliuretano. Sendo assim, eles compartilham algumas vantagens como alta resistência, por exemplo. No entanto, o Uretano é considerado mais “rústico” que o poliuretano, já que ele traz esse aspecto.

O porcelanato líquido uretano é comum em ambientes externos e áreas industriais que recebem um forte ataque químico.

Agora, falaremos dos dois tipos mais famosos entre os três: o porcelanato em epóxi e poliuretano.

Apesar de ser resistente, o epóxi não é recomendado em áreas externas, pois não possui tanta resistência a raios UV quanto o poliuretano. Entretanto, os porcelanatos de epóxi são mais resistentes à produtos químicos.

Em relação a aplicação, o epóxi é jogado e espalhado com um instrumento parecido um rodo que nivela automaticamente sua superfície.

Geralmente, o porcelanato em poliuretano exige que os pisos sejam nivelados, incluindo o fechamento de rejuntes e para fazer o nivelamento é usada uma espécie de pasta.

Já em relação a aparência, o epóxi se sobressai ao de poliuretano. Usando o epóxi, é possível adicionar cores, adesivos, desenhos ou composições por baixo, como o exemplo supracitado.

Enquanto o epóxi garante vários modelos de como usá-lo, o poliuretano é disponibilizado somente em cores brancas, beges ou cinzas.

Qual é o valor cobrado por m²?

Os valores do produto e sua aplicação podem variar bastante, ou seja, depende da região que você mora, a procura do mercado, o tipo de porcelanato desejado etc.

Portanto, pode-se dizer que o valor pode ou não mudar, mas, é possível encontrar alguns tipos de porcelanato por valores entre R$ 150,00 a R$ 350,00 por M². Nesse valor, inclui-se o material e a mão de obra.

A aplicação do porcelanato líquido

Antes de tudo, é importante dizermos alguns cuidados na hora e depois da aplicação, como:

Certificar que a superfície onde será aplicada está limpa e preparada para isso.

As ferramentas indispensáveis para a aplicação estão certas, como os rodos dentados, carrinhos de transporte, espátulas dentadas, joelheiras, um rolo fura bolhas etc.

Esperar um período de no mínimo 24 horas para limpar o piso de porcelanato.

Não arrastar móveis ou objetos pesados, isso evita o aparecimento de trincas e arranhões.

O um dos fatores mais importantes – senão o mais importante -, CONTRATE UM PROFISSIONAL QUALIFICADO para o serviço.

Encontramos um vídeo produzido pelo canal “Intriger – Porcelanato Líquido” que mostra muito bem a aplicação do porcelanato. Sendo assim, clique aqui para conferir o vídeo.

Exemplos de lugares com Porcelanato Líquido

Então, nós já contamos o que é o porcelanato líquido, como aplica e quanto custa. Agora, vamos mostrar algumas imagens de lugares com o ele abaixo:

