Porcelanato Polido: o que é, dicas e exemplos

O que é o porcelanato polido?

O porcelanato polido tem uma superfície mais lisa se comparada aos demais porcelanatos. Ele ainda é polido e recebe uma camada de impermeabilizante após sua finalização.

Fora isso, ele ainda possui um grande brilho que, é bastante característico desse tipo de porcelanato.

Além disso, o porcelanato polido reflete muito bem a luminosidade e isso é uma característica única do mesmo.

Devido a isso, pode-se dizer que o porcelanato polido promete uma sensação mais ampla e clean de um ambiente. Ou seja, uma sofisticação maior.

É importante ressaltar que, o porcelanato polido é ideal para áreas internas. Dessa maneira, não é recomendável usá-lo em áreas externas ou áreas abertas, como uma garagem aberta, por exemplo.

Onde usar o porcelanato polido?

Como dizemos, o porcelanato polido não é recomendável ser usado em áreas externas. Mas, isso quer dizer que pode ser usado em qualquer área interna?

Bom, na teoria sim, porém, na prática é um pouco diferente. Por exemplo, o porcelanato polido possui uma superfície lisa.

Logo, se misturada a produtos de limpeza ou em lugares onde estará em constante contato com a água, ele pode ficar ainda mais liso e causar alguns acidentes.

Desse modo, é recomendado usá-lo em locais como quartos e salas, já que cozinhas e banheiros podem estar em maior contato com a água.

Portanto, é preciso sempre avaliar os ambientes antes de colocar o porcelanato polido.

Porém, se sua vontade for colocar ele nesses ambientes, recomendamos que no mínimo o revestimento do chão do box, por exemplo, seja menos liso.

Cuidados a serem tomados com o porcelanato polido

Agora que já falamos sobre o porcelanato polido, relembraremos alguns cuidados e citar alguns novos.

Dessa forma, estão listados alguns cuidados essenciais com o porcelanato polido, como:

Sempre se preocupar com o porcelanato próximo às portas ou ambiente próximos a áreas externas, isso porque os resíduos trazidos de fora podem riscar o polimento dele.

Ter o devido cuidado ao colocá-lo em áreas que podem ser molhadas, porque ele já possui uma superfície lisa. Então, se molhada torna-se mais lisa e, com isso, propensa para escorregões. Dessa forma, tome cuidado ao instalá-la em locais onde possuem principalmente crianças e idosos.

A limpeza desse tipo de porcelanato precisa ser bastante cuidadosa. Recomendamos que, se utilize uma quantia de detergente neutro diluído com bastante água. Isso principalmente na limpeza pós-obra e manutenção.

Ainda em relação a limpeza, não é recomendado usar produtos químicos fortes, como o ácido clorídrico, pois eles deixam marcas irreversíveis no porcelanato.

Um dos maiores cuidados é em relação aos móveis, ou seja, é necessário tomar muito cuidado com os móveis sobre o revestimento, já que ele possui uma superfície delicada e, com isso, torna-se mais propenso a riscos e danos.

Um cuidado que sempre lembramos e sempre lembraremos é: contrate um profissional qualificado para instalar o produto, pois o produto não é tão simples de ser instalado.

Exemplos de porcelanato polido

Agora que já falamos um pouco mais sobre o porcelanato polido iremos mostrar algumas imagens dele em uma obra.

