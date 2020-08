Pro Tork conquista três pódios com a Iveco Usual Racing

Iveco tem apoio da Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes

A expectativa era colocar os caminhões no top 10 da Copa Truck, mas os pilotos da Iveco Usual Racing foram além, subindo ao pódio três vezes neste fim de semana, em Goiânia. No sábado, Felipe Giaffone terminou a primeira prova na terceira colocação, enquanto na corrida seguinte Djalma Pivetta levou o caminhão #21 à quarta posição. Já no domingo, Pivetta somou mais um quinto lugar.

Na primeira corrida deste sábado, Giaffone brigou pela ponta desde a largada. No começo, o piloto do caminhão #4 pulou para segundo, atrás de Beto Monteiro. Depois de uma disputa acirrada com Wellington Cirino, Felipe se estabeleceu na terceira posição.

No desafio seguinte, Giaffone teve que abandonar devido a problemas mecânicos. Com isso, Pivetta subiu na classificação e se posicionou em quinto. Perto do fim, ele ainda conquistou a quarta colocação com uma bela ultrapassagem sobre Glauco Barros na entrada da reta dos boxes.

E para fechar com chave de ouro, Pivetta voltou ao pódio no domingo ao completar na quinta colocação a segunda corrida do dia no autódromo de Goiânia. O competidor, que terminou a primeira prova em nono, completou a Segunda Copa da temporada 2020 também na quinta posição.

A Iveco Usual Racing sai de Goiânia com saldo muito positivo, ao todo foram três pódios em quatro corridas disputadas. Além disso a equipe patrocinada pela Pro Tork colocou dois caminhões nos quatro primeiros lugares do grid de domingo. Agora resta se preparar para a próxima!

O que eles disseram

Djalma Pivetta:

“Final de semana inesquecível, fiz minha estreia aqui em Goiânia no ano passado e agora pegar dois pódios é algo indescritível, estou sem palavras. Na corrida 1 de hoje estava bem, estourou a mangueira de óleo do caminhão da frente e não conseguia ver nada. Mesmo assim terminei em nono lugar. Precisei largar a segunda prova do box para limpar o caminhão e fiz uma corrida muito boa. Consegui recuperar as posições para chegar ao pódio. Gostaria de dedicar os troféus deste final de semana para minha família, aos nossos patrocinadores, amigos e a todos os caminhoneiros do Brasil.”

Felipe Giaffone:

“Fim de semana difícil para mim, mas o lado bom é que o caminhão mostrou ser muito rápido, fizemos pole e tudo. Mas ainda precisamos acertar alguns detalhes para o caminhão chegar a final e brigar pelo título do campeonato.”