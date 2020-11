A Pro Tork Mult Racing finalizou o Sertões 2020 com excelentes resultados. Seus pilotos largaram no dia 30 de outubro, de Mogi Guaçu (SP), e após percorrerem 4.567 quilômetros, cruzaram o arco de chegada neste sábado, dia 7 de novembro, na cidade de Barreirinhas (MA). O destaque foi o catarinense Rafael Espíndola, segundo colocado na categoria Brasil. “Muito feliz por conseguir concluir esta edição. Mesmo com uma série de problemas, como pane elétrica, roda traseira quebrada, mousse estragado, consegui ser consistente em todas as etapas e finalizar com o vice”, afirma. Quem também terminou entre os primeiros foi o paranaense Emerson Loth, com o quinto lugar na Moto 2. O tetracampeão brasileiro de enduro de regularidade fez sua estreia no maior rally das américas em grande estilo. “Foi um desafio e tanto, aprendi muito sobre a modalidade e já estou louco para voltar em 2021”, disse. Para fechar, o gaúcho Rami Sfredo veio logo atrás do colega, com o sexto lugar na classe Moto 2. “Optei por uma tocada mais conservadora, pois foi uma prova atípica, com muita chuva, etapas canceladas. Busquei dar o meu melhor diante das dificuldades”, explica. Além de acelerar com sua equipe, a Pro Tork – maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, patrocinou o evento e lançou uma linha de produtos licenciados do Sertões. Acesse www.protork.com e confira todos os itens! Classificação: Moto 2

1 – Bissinho Zavatti – 18:04:08

2 – Tulio Malta – 18:14:58

3 – Bruno Leles – 18:30:58

4 – Luciano Gomes – 18:38:48

5 – Emerson Loth – 18:42:31 (Pro Tork Mult Racing)

6 – Rami Sfredo – 18:46:32 (Pro Tork Mult Racing) Brasil

1 – Thiago Veloso – 18:55:17

2 – Rafael Espindola – 19:24:55 (Pro Tork Mult Racing)

3 – André Bezerra – 19:36:12

4 – Francisco Pitombeira – 20:36:00

5 – Adão Lemos – 20:59:48 A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é patrocinadora oficial do evento e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.