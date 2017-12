Ela é casada e tem três filh0s

Marilda Andrade Caproni Sanches (fotos) foi parabenizada em Tomazina nesta quarta-feira, dia 20, com muita festa.

Ao lado do marido, Alexandre, e dos três filhos, a aniversariante comemorou a passagem da data com grande estilo.

Os cumprimentos chegaram de todos à sua volta.

Parabéns e felicidades.