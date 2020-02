Como saber quanto irei gastar em minha construção?

(Se preferir, clique no player para o ouvir a narração desse artigo! Queremos facilitar sua vida, desde consumir o nosso conteúdo até realizar o seu projeto.) =)

Saiba todos os detalhes do assunto

Quanto irei gastar em minha construção?

Essa é uma pergunta que percorre na mente de todos que estão pensando em iniciar uma obra.

Mas para que não tenhamos muitas surpresas no decorrer na obra, o ideal é sempre planejar e pesquisar. Os gastos com a construção diferem devido aos materiais utilizados, a mão de obra e o sistema construtivo adotado.

Afinal, quanto custa construir?

Então, para se ter o valor mais próximo ou exato é importante estar com o projeto em mãos. Por isso, antes de colocar a mão na massa, procure um profissional para orientá-lo. Ele fará um orçamento de todo material para obra. Assim, evitará que as coisas fujam do controle, ou melhor, do seu bolso.

Mas, você sabia que o valor do projeto e sua aprovação variam de 3 a 5% do valor da obra? Além disso, você terá certeza da comodidade e da responsabilidade de uma obra bem feita.

Então, pensando em estimativas de custos, o Entenda Antes quer que você fique por dentro! Também tenha uma perspectiva do quanto irá gastar em cada etapa da obra.

Atualmente, o mais comum é calcular o custo da obra por metro quadrado (m²), e esse valor varia de região para região. O preço estimado para a mão de obra fica entre 250 a 500 reais por m², dependendo dos profissionais que escolher para realizar a obra.

Já o valor estimado para a construção, incluindo os materiais utilizados variam de R$900,00 a R$2.000,00 o m², tudo depende da qualidade dos materiais e da duração da obra.

De acordo com o site do IBGE, atualizado em março de 2018, o custo médio para a obra em cada região não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil:

Outra forma que permite a utilização de referências dos preços e custos na hora do orçamento é a tabela do SINAPI.

Para quem não conhece, O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), juntamente com o IBGE, é responsável pela coleta de dados, ou seja, pesquisa o preço de materiais e equipamentos de construção em cada localidade.

O SINAPI você encontra no site da Caixa Econômica Federal, no link: Acesse aqui.

Lá podemos encontrar dados como: relatórios de insumos e composições, encargos sociais, banco de insumos, banco de composições, consulta pública de Habitação, Fundação e estruturas; Instalações Hidrossanitárias e Elétricas; Saneamento e infraestrutura urbana.

Mas existem questões que podem influenciar no preço final de uma casa. Sejam elas, o terreno (se é plano, em aclive ou declive) caso tenha necessidade de aterrar ou fazer um corte. A metragem da construção, materiais e outros fatores. Devido a isso, não deixe de fazer uma estimativa de preços e de quanto consegue pagar por mês. Já que isso também afeta na agilidade da obra.

Outra forma de fazer uma estimativa de preços é acessar o site www.cub.org.br, la você encontrará informações sobre o Custo Unitário Básico de Construção (CUB/m²) em vários Estados.

Este site foi desenvolvido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e conta com a participação efetiva de mais de 20 Sinduscons de todo o país.

O CUB/m² reflete o custo básico de uma construção, tendo em sua composição custos relativos a materiais de construção, mão de obra, despesas administrativas e aluguel de equipamentos.

Confira mais matérias como esta acessando a Revista do Entenda Antes!

Criamos o Entenda Antes porque acreditamos que a troca de conhecimento, informação e experiência é o único meio que realmente tem o poder de melhorar as pessoas, melhorar os negócios e o mundo como um todo.

Acreditamos que não precisa ser difícil e demorado encontrar bons profissionais e realizar orçamentos para fazer um bom negócio. Fazemos isso porque o mundo pede mais agilidade, facilidade e comodidade.

Solicite um orçamento do que você precisa sobre o mundo da construção e iremos te ajudar a realizar o melhor negócio!

Gostou do artigo? Compartilhe e espalhe essa ideia.

O Entenda Antes é uma Startup paranaense que tem a missão de ajudar quem está construindo, reformando ou decorando. Auxiliamos pessoas a realizar sonhos fazendo o melhor negócio, seja com dicas, ideias ou até mesmo em encontrar profissionais, produtos e lojas.

Entenda Antes – O Mundo da Construção.

Assuma o controle.

app.entendaantes.com.br