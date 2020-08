Retificação de matéria de Ribeirão do Pinhal

O editor do Jornal NP Diário vem, diante de seus leitores, em especial dos leitores de Ribeirão do Pinhal, e por ordem de MM. Juízo Cível da Comarca de Ribeirão do Pinhal, em ação patrocinada pelo Dr. Alexsandro Nassif, retratar-se pela publicação ocorrida na data de 23 de novembro de 2014, na qual, juntamente com a notícia sobre a prisão de três acusados de fato delituoso (na cidade de Wenceslau Braz), foi publicada também – e EQUIVOCADAMENTE – uma fotografia do Sr. Jander de Souza Pereira, cidadão morador da cidade de Ribeirão do Pinhal.

Isto é, a notícia estava correta, mas a fotografia do Sr. Jander de Souza Pereira não tinha nenhuma relação com o fato veiculado, o que teve o efeito indesejado pelo NP Diário de associar o fato noticiado à pessoa do Sr. Jander de Souza Pereira.

Na realidade, a notícia era relativa à prisão de outras três pessoas sendo certo que o Sr. Jander de Souza Pereira de forma alguma foi preso naquela ocasião. Assim, por este erro, pedimos nossas mais sinceras desculpas ao Sr. Jander de Souza Pereira. E aproveitamos para pedir desculpas também aos nossos leitores por este mesmo erro já que a notícia, de certa forma, não foi tão precisa quanto de costume, pois veiculava foto errada com aquela notícia.