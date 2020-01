Com certeza você já ouviu muito os termos “retrô” e “vintage”, mas será que você sabe quais são as diferenças entre o estilo retrô e vintage quando o assunto é decoração?

Como muita gente se confunde, resolvemos fazer este post, explicando os dois estilos. Confira agora!

Retrô e Vintage: Os dois estilos únicos

Retrô

A decoração retrô se caracteriza principalmente pela utilização de objetos inspirados no que era usado nas décadas de 70 e 80, ou ainda, peças originais dessas épocas que estejam em bom estado de conservação.

Podemos dizer que o retrô é um novo olhar, uma releitura das décadas passadas. As peças no estilo retrô costumam ser mais caras que as atuais, mas mais acessíveis que as peças vintage, já que são produzidas pela indústria.

Muitas pessoas acreditam que o retrô surgiu inspirado no vintage, mas isso não é verdade, pois eles possuem características opostas: o vintage, como você verá a seguir, é mais sóbrio e o retrô é marcado pelo lúdico.

A primeira característica marcante é que os objetos no estilo retrô não são apenas decorativos, eles também devem ser funcionais.

Se você for optar por este estilo na sua decoração, não tenha medo de misturar materiais, formas abstratas e geométricas, florais e xadrez, texturas como veludo, plástico e vinil.

Mas aposte sempre em móveis com linhas simples e retas,de preferência com palitos que são muito charmosos.

Outros bons investimentos são os sofás longos, com acabamento liso e brilhante, móveis baixos e poltronas arredondadas.

Quando o assunto são as cores, prefira tons neutros nas paredes e deixe as cores vibrantes para os móveis e acessórios. Se jogue no laranja, amarelo, rosa, azul e a combinação de preto com branco e vermelho. Mas tenha cuidado! Misture essas cores com equilíbrio, do contrário sua decoração ficará meio cafona e nada retrô.

No estilo retrô os detalhes são muito importantes, invista em um papel de parede com estampa típica de uma determinada década, eletrodomésticos com carinha de antigos e quadros com imagens de ícones clássicos ou fotografias no estilo hollywoodiano.

Vintage

Vintage vem do termo em inglês que quer dizer “safra de vinho”, assim podemos dizer que os móveis e objetos do estilo vintage nos dão a ideia de quanto mais antiga a “safra”, melhor a sua qualidade.

O estilo vintage resgata os elementos e a atmosfera das décadas de 20 a 60. E, geralmente, suas peças são de alto valor por serem originais dessas épocas.

O estilo vintage tem como princípio básico a decoração antiga em sua essência, sem adaptações ou alterações para os tempos modernos.

Importante: na decoração vintage os móveis e objetos, como porcelanas, cristais, luminárias, eletrodomésticos, embalagens, são originais da época, podendo ser encontrados ou adquiridos em antiquários ou lojas do gênero.

Mas para ficar mais harmonioso, é bacana misturar peças vintage com outras contemporâneas e também com peças artesanais, como patchwork e tricô.

Na decoração vintage encontramos móveis como penteadeiras e molduras de quadros e espelhos antigas, bem como cristaleiras, cabeceiras e abajures no estilo casa de vó.

Os móveis vintage têm forma arredondada e tons mais claros, como rosa antigo, azul claro, branco, bege ou dourado.

Por falar em tons e cores, o chão e as paredes podem ser revestidos com tons pastéis texturizados ou com materiais que remetam à madeira.

O vintage busca o charme, o romantismo, a nostalgia e também a originalidade.

O cuidado fica por conta de não se exagerar e acabar sendo criado um cenário do passado ou um ambiente temático.

