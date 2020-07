Romanelli apoia proposta de entrega de EPIs para cuidadores de idosos

Incluindo álcool gel, luvas e máscaras de prevenção

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) assinou em conjunto com outros nove parlamentares, o requerimento, aprovado pela Assembleia Legislativa, do deputado Coronel Lee (PSL) que pede ao secretário Beto Preto (Saúde) a inclusão dos cuidadores de idosos no recebimento de produtos para proteção individual (álcool gel, luvas e máscaras, entre outros). “É mais uma proposta que parte dos deputados da Assembleia Legislativa que contribui, de forma significativa, no enfrentamento à pandemia do coronavírus”, disse Romanelli.