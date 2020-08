Romanelli lamenta morte de Dom Getúlio Guimarães

Era bispo emérito em Cornélio Procópio e tinha 83 anos

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) lamentou a morte e prestou homenagem ao bispo emérito de Cornélio Procópio, Dom Getúlio Teixeira Guimarães, que faleceu sábado, 1º de agosto, aos 83 anos.

Romanelli pediu à Assembleia Legislativa o registro de envio de votos de pesar à família do líder religioso e à Diocese de Cornélio Procópio.“Eu lamento muito o falecimento do dom Getúlio Teixeira Guimarães, que por mais de 30 anos foi o bispo da Diocese de Cornélio, período em que colocou em prática o seu lema de ordenação: “Que passou fazendo o bem”, disse o deputado.

Homenagem — Dom Getúlio foi o terceiro bispo da diocese de Cornélio Procópio. Nasceu aos 17 de outubro de 1937, em Cipotânea (MG). A ordenação sacerdotal aconteceu em 4 de agosto de 1966, em Barbacena (MG). Em 22 de março de 1981, foi ordenado bispo auxiliar da diocese de Ponta Grossa. A nomeação como bispo aconteceu em 26 de março de 1984, pelo Papa João Paulo II.

Em 1995, Dom Getúlio integrou uma comitiva de bispos do Brasil, que visitou o Papa João Paulo II, durante o “ad Limina”, que acontece a cada cinco anos.

No mesmo ano, ele recebeu o título de Cidadão Honorário de Cornélio Procópio, por autoria do ex-vereador e ex-prefeito Sílvio Antônio Cunha.i



Sepultamento — O corpo de Dom Getúlio foi velado na Catedral Cristo Rei, em Cornélio Procópio. Apesar das medidas restritivas, fiéis puderam dar o último adeus ao bispo, respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias. A missa exequial do corpo foi na própria catedral.