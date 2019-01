Banda jacarezinhense De um Filho, De um Cego lança EP

Disco vai se chamar Mente Andorinha

Esta é a primeira parte de duas que, juntas, formarão o segundo disco cheio da banda, chamado “Mente Andorinha”, previsto para fim de 2019.

Como já faz há dez anos, a banda de Jacarezinho, “De um Filho, De um Cego” continua idealizando na música um retrato do que vivemos, com todas as angústias, conflitos e superação. Nesta terça-feira, dia 22, o quarteto expandiu essa reflexão ao público através do lançamento do EP Mente. Ele é a primeira parte de duas que formarão o segundo disco cheio da banda, chamado “Mente Andorinha”, previsto para fim de 2019.

Crônicas do cotidiano, reflexões sobre a rotina, camadas e metalinguagem. É isso o que aguarda o ouvinte neste novo lançamento.

Com dez anos de história, é perceptível a evolução musical do grupo, ao ponto do fundador, guitarrista, compositor e vocalista Lucas Waricoda dizer que apenas o nome é o mesmo daquele projeto que começou em 2009. A banda está completamente diferente.

“Existe uma coisa, que é o De um Filho, De um Cego. Você escuta desde os primeiros EPs até as músicas atuais do grupo, tem elementos que dá para sacar que é a mesma coisa: o olhar sobre a vida, sobre esses temas que giram em torno de uma vida comum, trabalho, relações, espiritualidade. Eles ainda estão presentes da mesma forma, mas a gente mudou, a gente evoluiu”, explica Lucas.

A mudança e evolução que Lucas relata são perceptíveis ao ouvir o primeiro disco da DFDC, Outros Verões (2016). Enquanto no disco anterior falava-se muito no futuro, em expectativas e desejos, em “Mente” – e também no “Andorinha” o olhar é voltado para o presente, no que se conseguiu consolidar na caminhada desses três anos.

Lucas Waricoda (vocal e guitarra), Galego Teixeira (guitarra), Matheus Teixeira (bateria) e Guilherme Nascimento (baixo) pretendem lançar a segunda parte do projeto, o EP “Andorinha”, ainda no começo do segundo semestre deste ano. O disco completo, composto por músicas desses dois EPs e algumas inéditas, será lançado no fim do ano, também em formato físico.

Em cinco faixas, todas compostas por Lucas Waricoda, a banda percorre histórias que passam por boas lembranças vividas pelos integrantes, relacionamentos, conflitos, tecnologia, natureza e situações corriqueiras vivenciadas por quatro rapazes do interior, com suas vidas, trabalhos e responsabilidades.

“Céu de Domingo”, por exemplo, relata um fim de semana em que o tempo abria, depois de um longo período chuvoso, ao mesmo tempo em que algumas portas também se abriam para a banda. Os domingos são marcantes para os integrantes, que moram em três cidades diferentes: “Como a gente se encontra sempre nos fins de semana, domingo é o dia da gente ir embora, pegar a estrada”, relata o vocalista.

Criadas por quatro sujeitos comuns, as músicas cantadas pelos integrantes da De um Filho, De um Cego são interpretadas de diferentes formas por cada um que as ouve. Diferentes realidades levantam diferentes interpretações em relação às ideias e sentimentos encharcados nesses poemas, sempre impulsionados à reflexão sobre a vida e seus aprendizados.

Céu de Domingo Mente Andorinha Todos os Outros Braço de Ferro Transe

Ficha Técnica

Gravado no Estúdio Audio13 (Londrina)

Gravação: Lucas Waricoda (vocal e guitarra), Guilherme Nascimento (baixo), Galego Teixeira (guitarra) e Matheus Teixeira (bateria).

Mixado por Galego Teixeira

Auxiliar de Mixagem Guilherme Nascimento

Masterizado por Marcelo Guerreiro

Capa por Matheus Castro

