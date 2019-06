Rainha dos Mares e Turismo visita npdiario

Em Santo Antônio da Platina

Alvilene Moreira (fotos) representou o Brasil em San Jose, na Costa Rica, onde foi coroada Reina Intnal de los Mares y Turismo (Rainha Internacional dos Mares e Turismo). De volta ao Brasil, em Santo Antônio da Platina visitou o npdiario.

A modelo agradeceu o apoio do público, patrocinadores, da Vale do Sol FM e do npdiario.

Com 29 anos,casada com Augusto Tobias, mãe da Sarah e da Alice, a modelo venceu na categoria Mrs pela primeira vez num concurso no exterior, levando beleza e sofisticação mostrando que a mulher brasileira mãe tem força para chegar onde deseja.

Ela nasceu em Sorocaba(SP), mas foi criada e vive no Norte Pioneiro. Residiu em Ibaiti e mora há vários anos em Santo Antônio da Platina.