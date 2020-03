Tipos de piscinas, descubra qual o melhor para sua casa

Aguarde, estamos gravando a sua solicitação... Obrigado pelo orçamento!

Quem nunca sonhou em ter uma bela piscina em casa?

Poder tomar aquele banho refrescante nos dias mais quentes do ano, reunir os amigos e familiares na área de lazer e curtir momentos agradáveis.

Esse sonho pode estar perto de se realizar e para isso é importante você conhecer os tipos de piscinas, quais os modelos mais utilizados e seus materiais. Além de suas vantagens e comparação de custos.

Por isso nós do Entenda Antes separamos para você os tipos de piscinas mais utilizados e suas características. Continue lendo esse artigo e avalie qual a melhor opção para o seu projeto.

A primeira coisa a se fazer é verificar se o espaço na sua residência é apropriado para essa construção. Por isso, você necessitará de um bom projeto de arquitetura.

Com a consultoria de um arquiteto, ele irá indicar as melhores e mais seguras formas de realizar o projeto. Feito isso ficará mais tranquilo escolher entre os vários tipos de piscinas disponíveis no mercado.

Tipos de piscinas

Piscinas de concreto/alvenaria – Versatilidade e personalização.

Como este tipo de piscina pode ser projetada em qualquer tamanho, formato ou profundidade, traz uma grande versatilidade ao seu projeto, podendo encaixá-la em qualquer local adequado do terreno. E isso faz das piscinas de concreto uma ótima opção para quem deseja uma piscina única e bela. Além disso, pode-se utilizar diversos tipos de acabamentos! Como azulejos, pedras e pastilhas, sendo esse último o mais utilizado. Já que sua qualidade e maior possibilidade de personalização.

Lembrando que esse tipo de piscina é mais vulnerável a vazamentos. Muitas vezes causado pelo adensamento do solo ao seu redor, assim formando pequenas fissuras no concreto.

Por isso necessita de uma boa impermeabilização na sua construção. Isso pode ser feito utilizando uma manta asfáltica ou argamassa.

Esse tipo de piscina é uma das mais caras no mercado, perdendo apenas para as piscinas de vidro. Outra desvantagem é seu tempo elevado para construção.

Manutenção de piscinas de concreto

Para limpeza mais pesada pode-se utilizar escova de aço;

Não mancha com cloro, mas com algicidas à base de cobre sim, então cuidado;

No local dos rejuntes, ficar atento quanto a limpeza, esses locais são de constantes problemas de desenvolvimento de algas.

Veja alguns modelos de piscinas de concreto:

Piscinas em fibra de vidro – Fácil manutenção e baixo custo.

Uma ótima opção para quem busca economia e agilidade na instalação, como ela é pré-fabricada, a obra leva apenas alguns dias e já está pronto para uso.

Porém para quem gosta de algo mais personalizado fica limitado, podendo escolher apenas entre os modelos já definidos.

Como sua superfície é bastante lisa, não acumula fungos e ajuda na limpeza da mesma, assim as sujeiras são removidas com bastante facilidade.

As chances de vazamentos são mínimas, porém para que fique intacta ao longo dos anos, deve-se tomar alguns cuidados como:

Evitar o escoamento da água, mantendo sempre cheia, ao fazer o tratamento da água evitar usar algicidas à base de cobre, pois, frequentemente causam manchas amareladas ou azuladas e a aplicação de cloro jamais pode ser exagerada.

Manutenção de piscinas de fibra de vidro

Sua pintura é muito sensível a manchas de cloro, algicida e também a arranhões. Ao aplicar o cloro, deve-se diluir antes, principalmente se for utilizar tricloro granulado.

Caso perceba pedras de cloro no fundo da piscina após a aplicação, deve-se utilizar a escova conectada a uma haste para varrer até que se desmanche, evitando assim manchas brancas no fundo da piscina.

Em hipótese alguma tirar mais da metade da altura de água. Necessita-se estanque-la antes de retirar a água, caso contrário as chances são muito grandes de quebrar.

Esse tipo de piscina geralmente possui casa de máquina pequena e fácil de alagar, por isso redobrar o cuidado no manuseio de registros e limpeza do pré-filtro.

Veja alguns modelos de piscinas de fibra de vidro:

Piscina de fibra de vidro (foto: Divulgação)

Piscina de fibra de vidro (foto: Divulgação)

Piscina de fibra de vidro (foto: Divulgação)

Piscinas de Vinil – Versatilidade e Rapidez

A estrutura desse tipo de piscina praticamente é o mesmo das piscinas de concreto, tendo bastante versatilidade na hora de construir, fazendo o formato e a profundidade que desejar.

A única coisa que difere a piscina de vinil com a de concreto é que o vinil torna-se o revestimento para as paredes de concreto.

Outras vantagens desse tipo de piscina é a rapidez de instalação, fácil manutenção e limpeza, assim como as de fibra de vidro. Além do baixo custo.

O vinil tem uma duração estimada a 10 anos, no passado a baixa durabilidade era motivo de grande desvantagem, mas já existem novas tecnologias que tornaram o material muito mais resistente.

Uma desvantagem desse tipo de piscina é o cuidado com objetos cortantes ou pontiagudos, pois isso pode perfurar e causar vazamentos na piscina.

Essas piscinas necessitam de um caminhão pipa para enchê-las, para não enrugar.

Para a manutenção, tomar os mesmo cuidados citados nas piscinas de fibra de vidro.

Veja alguns modelos de piscinas de vinil:

Piscina de vinil instalação (foto: Divulgação)

Piscina de vinil (foto: Divulgação)

Piscina de vinil (foto: Divulgação)

Piscina de vinil (foto: Divulgação)

Piscinas de vidro – Sofisticação e elegância.

Perfeita para quem busca uma experiência fora do normal em termo de design de piscinas, elas são sofisticadas e extremamente elegantes.

A principal vantagem dessas piscinas é o valor decorativo que ela passará ao ambiente, assim, agregando ainda mais valor a sua residência.

Mas nem tudo são flores, esse tipo de piscina é uma das mais caras do mercado, então, caso esteja disposto a ter esse requinte em seu quintal, prepare o bolso.

O projeto desse tipo de piscina precisa estar minuciosamente coerente aos termos de segurança. O local de instalação deve estar preparado para a chegada do vidro, com quadros de aço inox totalmente nivelados e planos.

Para que não exista o risco de acabar quebrando o vidro no momento de encher a piscina.

Mas não ache que por ser vidro ela é frágil, especialistas nesse tipo de piscina garante total segurança e indicam vidros laminados múltiplos, que são compostos por várias camadas de vidro e material plástico altamente flexível.

Veja alguns modelos de piscinas de vidro:

Piscina com lateral de vidro (Foto: Divulgação)

Piscina com lateral de vidro (Foto: Divulgação)

Piscina com laterais de vidro (Foto: Divulgação)

Piscina com laterais de vidro (Foto: Divulgação)

Piscinas de plástico portátil – Praticidade

Essas piscinas vem ganhando a preferência de muitas pessoas, com tamanhos que ultrapassam a capacidade de 20 mil litros, é uma ótima opção de lazer para toda família.

Por serem desmontáveis, elas são muito praticas, podendo ser utilizada no verão e desmontada no inverno, evitando assim a manutenção periódica que as tradicionais necessitam.

Sua instalação é simples e muito fácil, mas necessita de um cuidado especial na limpeza do local, certifique-se que não há nenhum objeto pontiagudo ou cortante, para evitar danos ao vinil.

Esses modelos maiores como o citado acima, acompanham escada, bomba de filtragem da água e algumas até sistema de aquecimento da água.

Outra vantagem desse tipo de piscina é seu baixo custo, porém para quem preza beleza, esse talvez não seja o melhor modelo a escolher.

Vejas alguns modelos de piscinas de plástico portáteis.

Piscina de plástico portátil retangular (foto: Divulgação)

Piscina de plástico portátil retangular arredondada (foto: Divulgação)

Piscina de plástico portátil redonda (foto: Divulgação)

