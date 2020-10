Torre do edifício Casa Reserva perto de ser concluída

Maior empreendimento imobiliário do Norte Pioneiro é um sucesso de vendas

Exclusivo: Acreditando no mercado imobiliário de Santo Antônio da Platina a Villani Imóveis e a Favoreto Construtora se uniram para realizar um grande empreendimento e, assim, nasceu o Casa Reserva Residencial.

Com mais de 85% de suas unidades já comercializadas, o maior empreendimento imobiliário do Norte Pioneiro é um sucesso de vendas e a cada dia se consolida através da satisfação daqueles que acreditaram nesse grandioso projeto desde o seu início e também das pessoas que conhecem o apartamento modelo totalmente pronto comprovando a alta qualidade dos materiais e o mais fino acabamento feito pelos profissionais que atuam na obra.

Neste final de semna, ocorreram os trabalhos de concretagem da laje do último dos 19 andares confirmando a realização exata do cronograma das obras com a finalização do levantamento da torre.

Na sequência, serão iniciados os trabalhos de acabamento de cada um dos 76 apartamentos e de toda a área social e de lazer.

Casa Reserva Residencial, onde o conforto, a segurança e a qualidade de vida se encontram.

Villani Imóveis – Representante exclusiva da Favoreto Imóveis

Avenida Oliveira Mota, 777 . Fone (43) 3534.9900. Santo Antônio da Platina.