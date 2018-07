Vai construir? Veja a importância de um bom projeto de arquitetura. Entenda Antes!

Se você vai construir ou reformar e está pensando em dispensar o projeto de arquitetura, saiba que essa não é uma boa ideia. Descubra neste post a importância de se ter um projeto arquitetônico completo e não caia na cilada de dispensá-lo. Essa decisão pode te poupar ou tomar todo o seu tempo.

O que é um projeto de arquitetura e qual a sua importância?

Não importa se é um projeto de casa ou de um imóvel comercial, o projeto arquitetônico realizado por um escritório de arquitetura competente é essencial. Mas afinal, o que é realmente um projeto de arquitetura?

De uma maneira simples, podemos dizer que um projeto de arquitetura nada mais é que um conjunto de desenhos e informações que servirão de base e guia para todas as atividades que os profissionais de mão obra irão realizar na obra.

Além disso, a partir dele é possível prevenir problemas e entender como ficará após construído.

A elaboração de um projeto arquitetônico deve ser realizado por escritório de arquitetura ou por um arquiteto, que tem a participação do engenheiro para a realização dos projetos complementares, estrutural, elétrico e hidráulico.

Só assim haverá a personalização dos ambientes, de maneira que eles fiquem mais aconchegantes, que se tenha um melhor aproveitamento dos espaços e um imóvel mais agradável e funcional.

O escritório de arquitetura ou arquiteto ao fazer o seu projeto estará criando um espaço feito especialmente para você, de acordo com suas necessidades e desejos. Ou seja, um ambiente perfeito para você e sua família.

Entre as consequências indesejáveis de não utilizar um projeto de arquitetura podemos listar:

Encanamento mal planejado;

Número de tomadas insuficientes;

Mal aproveitamento da luz solar;

Pouca ventilação;

Desperdício de matéria-prima;

Móveis que não cabem nos cômodos;

Banheiros com portas que não abrem completamente devido ao mau posicionamento das peças sanitárias;

Desvalorização da paisagem;

Custos com terraplanagem por não se observar os aclives ou declives do terreno;

Excesso de corredores;

Espaços grandes ou pequenos demais;

Falta de privacidade.

Os benefícios de um projeto arquitetônico

São diversos os benefícios de um projeto arquitetônico e, entre eles, podemos citar como os mais importantes:

1. Segurança

Com certeza este é o benefício principal e garantia de uma construção tranquila.

Quando se tem um projeto de arquitetura, tem alguém que se responsabiliza por todo o projeto e qualquer problema que surgir no decorrer das obras esse alguém poderá ser acionado para apresentar uma solução.

2. Conforto

Conforto aqui é sinônimo de acessibilidade, usabilidade e funcionalidade, três qualidades que representam o que qualquer pessoa espera de uma casa. Está relacionado com o acesso da casa pelos seus moradores e visitantes, com a convivência e harmonia de todos no imóvel.

Uma casa com um bom projeto arquitetônico é confortável, pois possui ambientes e acessos descomplicados, com usabilidade e funcionalidade garantida.

Hoje se percebe um característica nos projetos, cada vez mais estão sendo desenvolvidos para unir a família, com ambientes mais integrados que possibilitam e incentivam a interação entre os usuários, isso é muito importante, já que o momento que estamos vivendo, onde a maioria (principalmente os jovens) estão vivendo mais no mundo virtual do que realmente no local que está presente.

3. Beleza e estética

O projeto de arquitetura, seja de uma residência ou imóvel comercial, também leva em conta a estética, tanto da parte externa como interna. Existem inúmeros materiais e técnicas de construção que ajudam na concepção de um imóvel bonito e com qualidade estética.

Lembrando que um imóvel bonito é muito mais valorizado e traz satisfação a todos que nele circulam ou habitam.

Nesse quesito, também entra a questão da sustentabilidade, já que, um imóvel que leva em consideração a sustentabilidade pode se tornar ainda mais bonito.

4. Custo

Muitas pessoas acreditam que contratar um bom escritório de arquiteturaé algo que pode aumentar muito o custo de uma obra, uma vez que a construção será mais elaborada.

No entanto, um bom arquiteto sabe trabalhar com os recursos disponíveis pelo cliente, de forma que o custo do projeto não ultrapasse o orçamento. Ele fará o melhor uso possível dos materiais de construção e se valerá das estratégias mais eficientes com objetivo de reduzir os custos sem perder a qualidade.

Valorize o trabalho do escritório de arquitetura

Agora que você já sabe de tudo isso, é bom destacar que para a elaboração de um bom projeto arquitetônico é indispensável o trabalho dos arquitetos. Apenas um arquiteto é capaz de, entre outras coisas:

Elaborar um projeto eficaz, que satisfaça todas as suas necessidades de maneira funcional;

Avaliar o impacto ambiental da construção;

Fazer a avaliação técnica;

Gerenciar a execução das obras;

Evitar o gasto desnecessário de dinheiro com material, já que ele vai calcular a quantidade necessária;

Elaborar um orçamento para facilitar a sua programação financeira.

Por fim, vale lembrar que o arquiteto é o profissional técnico legalmente autorizado para fazer o projeto arquitetônico.

Como você pode observar, um projeto arquitetônico é um excelente investimento e faz toda a diferença na sua obra! Ele traz mais qualidade, segurança e economia. Sem falar no valor que agrega ao imóvel no caso de uma avaliação futura.

