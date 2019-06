Veja como montar um espaço para bebidas na sua casa – Entenda Antes!

Se você gosta de experimentar novos drinks e convidar os amigos para se divertir em sua casa, montar um espaço para bebidas deve estar na sua lista de tarefas. Um home bar é um ambiente original, funcional e atraente o suficiente para se tornar a peça de destaque do seu entretenimento em casa.

Mas se você não sabe como começar, não se preocupe. Nesta matéria, apresentamos dicas valiosas de como montar um espaço para bebidas que, além de itens essenciais e bebidas para criar os drinks, seja bonito e bem decorado para te inspirar a tentar coisas novas. Aproveite as dicas!

Escolha o local do seu home bar

Primeiramente, você precisa escolher o cômodo da casa em que você vai criar seu espaço para bebidas. Não há necessidade de ser um ambiente amplo. Se o seu espaço é reduzido, apenas um local para reunir sua coleção de bebidas e misturar um coquetel já é o suficiente.

Para definir o local ideal para seu home bar, olhe ao redor da casa e encontre um ambiente em que é possível entreter os convidados ou passar um tempo para relaxar. Pode ser em uma sala de estar, sala de jantar ou espaço gourmet, por exemplo.

Monte seu acervo de bebidas

Se você vai começar sua coleção de bebidas agora, convém comprar aos poucos em vez de gastar com todo tipo de álcool de uma só vez. Dessa forma, você economiza e se diverte ao experimentar novas bebidas.

A nossa dica para montar um home bar básico é escolher três ou quatro tipos de bebidas que você goste. Além disso, não deixe de lado as clássicas, como vodka, rum e gim. Com sucos e licores, essas bebidas permitem que você crie diversos drinks e coquetéis diferentes. Também vale apostar em cachaça, já que a maioria das pessoas não resistem a uma boa caipirinha. Para quem gosta de shots, vale a pena incluir garrafas de whisky, tequila e conhaque em sua coleção.

Pense nos utensílios básicos

Ao montar um espaço para bebidas, você precisa ter as ferramentas para criar os drinks. Você não precisará de tudo de uma vez. Por isso, é interessante começar aos poucos e incrementar sua coleção de utensílios de acordo com a necessidade.

Alguns utensílios básicos que não podem faltar em um home bar são:

Copo misturador;

Faca para cortar frutas;

Tábua;

Saca-rolha;

Abridor de garrafas;

Balde para gelo;

Coador simples;

Colher de bar para misturar os coquetéis;

Espremedor manual.

Você também não pode esquecer da vidraçaria. Ter alguns pares de cada tipo de copo – para cerveja, whisky, coquetéis etc – além de algumas taças para vinhos e espumantes, é essencial.

A quantidade e tipos de utensílios que você vai incluir em seu home bar depende de quão longe você quer ir. Se é apenas um espaço para aproveitar esporadicamente, não há necessidade de gastar mais dinheiro ou ocupar espaço com itens bonitos que você nunca vai usar. Mas se você adora receber pessoas em casa e faz festas regulares, vale a pena investir em ótimas ferramentas e até mesmo criar alguns extras para impressionar seus convidados.

Capriche na decoração

Por último, mas não menos importante, chegou a hora de pensar na decoração! Se o espaço será o seu local para relaxar ou divertir com os amigos, é importante decorar de forma que ele reflita sua personalidade e seu gosto.

Para isso, considere o resultado que você espera para o seu espaço de bebidas. Prefere um ambiente requintado? Vintage? Rústico? Seja qual for sua preferência, com certeza é possível decorar com muito estilo.

Uma dica importante para quem não sabe por onde começar é definir um tema. Você pode criar um home bar inspirado nos pubs ingleses, discotecas, viagem etc. Nesse momento, é importante usar a criatividade para montar uma decoração original e atraente.

A seguir, selecionamos alguns projetos de arquitetura e design de interiores para você se inspirar ao montar e decorar o espaço para bebidas na sua casa.

