Chefe do executivo foi reeleito para mais quatro anos de mandato

Antonely de Cássio Alves de Carvalho, do partido Republicanos, foi reeleito a prefeito em Ibaiti , com 9.283 votos (64,08%). Ele disputava o cargo com dois outros candidatos, Zé Milton (PSD), que obteve 2.934 votos (20,25%) e Marlei Ferreira (PDT), que recebeu 2.270 votos (15,167%).

Doutor Antonely mostra em vídeo parte das obras e serviços realizados pela gestão 2017/2020 (com o vice, Ulisses).

Ele aproveita a canção “One Moment In Time” (Um Momento no Tempo) , que é muito comovente e já foi gravada por grandes intérpretes, como Whitney Houston e , principalmente, Dana Winner.

A bonita letra é traduzida.

Acompanhe abaixo: