O que são vigas?

Primeiramente, as vigas são estruturas retas e horizontais sobre as quais repousam o peso de outras peças de forma perpendicular. São, portanto, elementos estruturais e devem ser dimensionadas por um engenheiro capacitado e constar no projeto estrutural da obra.

Na maioria das vezes, elas são posicionadas entre duas colunas e acima das paredes e possuem a mesma largura da parede sem revestimento e por isso ficam escondidas quando a edificação fica pronta.

No entanto, a resistência de uma viga vai depender da sua altura, sendo que quanto mais alta, mais resistente ela é.

Não há como escapar das vigas, pois elas estão presentes tanto em construções simples quanto nas mais complexas.

Mas atenção! Não se deve passar nenhum tipo de duto no meio das vigas, exceto quando previsto no projeto. Mas do contrário, a resistência será seriamente prejudicada e a estrutura pode ser danificada.

Como fazer uma viga?

A posição e as medidas das vigas devem ser determinadas pelo engenheiro responsável, de acordo com o projeto estrutural. As barras de aço das vigas devem ser bem amarradas ao aço sobressalente das colunas. Verifique se as caixarias estão firmes, aprumadas e niveladas, pois após a aplicação do concreto não podem haver vazamentos. Depois posicionar as colunas de aço e caixarias, o concreto deve ser colocado. Quanto ao concreto, ele pode ser comprado usinado ou pode ser feito na própria obra. Deixe secar por cerca de 7 dias. Após a secagem, o concreto deverá ter uma cor homogênea e não possuir furos que permitam ver as estruturas de aço. Com as vigas prontas, é hora da construção das lajes.

Como calcular os materiais utilizados na construção das vigas?

Para saber a quantidade de cimento, areia e pedra ou concreto usinado (pronto) que será utilizada na construção da viga é preciso, antes de tudo, calcular o seu volume. Por sua vez, para calcular o volume, basta multiplicar a largura x altura x metragem linear.

Se você vai usar o concreto usinado, não precisa fazer mais nenhum cálculo, você já terá a quantidade dele que precisará comprar.

Mas se optou por fazer o concreto na obra, escolha o traço do concreto para depois obter rendimento. Pois o rendimento mostra a quantidade de cimento, areia e pedra necessários para produzir 1 m3. Multiplique o volume de concreto pelo rendimento de cada material e assim, terá a resposta sobre a quantidade que deverá ser comprada de cada material.

Quanto ao aço utilizado nas vigas, as colunas podem ser comprada por peso. Então é só informar na loja os dados da tabela resumo do aço do projeto estrutural.

Então outra opção mais econômica é comprar armações prontas. Mas neste caso, seu projeto deve ser compatível com as dimensões disponíveis no mercado e você deverá informar o comprimento de cada parte da viga na hora de fazer a compra.

E por fim, se for produzir as colunas de aço na própria obra, basta calcular a metragem linear das barras de aço que irão compor os ferros e estribos das colunas em metros. Depois é só dividir a metragem por 12 metros (tamanho padrão da barra de aço) para saber quantas barras irá comprar.

Cuidados com as vigas de concreto

Deve-se sempre contratar um engenheiro para elaborar o projeto estrutural. Então é ele que irá calcular as cargas e garantir a segurança da construção.

A resistência do concreto deverá ser especificada no projeto estrutural e nunca deverá ser menor do que 20 MPa.

Caso se usado o concreto usinado, garanta que a concreteira realize os testes de resistência. Fiscalize também o prazo de vida útil do concreto (150 minutos), pois após esse prazo o concreto começa a perder resistência e plasticidade.

Se for fazer o concreto na obra, sempre verifique se o pedreiro usou a proporção certa de areia, cimento, pedra e água, de acordo com o descrito na carta de traço.

Além das vigas de concreto, existem outras possibilidades, como metálica ou de madeira.

Busque sempre orientações com o engenheiro responsável pela obra se surgirem dúvidas, só ele poderá te ajudar nessas horas.

