Visite O Pescador neste feriado e contribua para campanha do Agasalho

Parte do lucro será revertida em doações

Nesta quinta-feira, dia 20, o complexo de lazer O Pescador de Ribeirão do Pinhal promove o encerramento da Campanha do Agasalho 2019 – Aqueça um Coração. ❤.

A iniciativa arrecadou dezenas de donativos ao longo dos últimos meses, e vai ser encerrada com um dia especial, em que parte do lucro arrecadada com as vendas do pesqueiro será revertida como doação da campanha para pessoas carentes da cidade.

Você ainda pode participar doando roupas e agasalhos nos pontos de coleta abaixo, ou ainda, pode visitar o Pescador neste feriado de Corpus Christi e contribuir com a campanha. Consumindo qualquer um dos produtos e serviços ofertados você já estará contribuindo.

Reservas pelo telefone: 43 3551-2893 ou 99837-2682

Pontos de coleta da campanha:

MM INFORMÁTICA

Rua Tiradentes , 540 – sala 7 Sônia Gatz – centro

3534 – 5995 – Santo Ant. da Platina –

PLATIFERRO Materiais para construção

R. Benedito Lúcio Machado, 765

(43) 3534-1653 – Santo Ant. da Platina –

RÁDIO VALE DO SOL FM

R. Mal. Deodoro da Fonseca, 1272

(43) 3534-4321 – Santo Ant. da Platina –

Quiosque Esquina do Açaí

Av. Oliveira Motta – 1094 Centro

(43) 99923-8420 – Santo Ant. da Platina –

SOS Celulares

Rua Rui Barbosa 519

(43) 99671 9268 – Santo Ant. da Platina –

NETO JEANS PRODUTOS COUNTRY

R. Tiradentes, 590

(43) 99800-0777 – Santo Ant. da Platina –

Grupo Martins Advogados

Rua 7 de setembro, 771

(43) 3534-7796 – Santo Ant. da Platina –

TONET LAJES – MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

R. Otaviano Tonet, 1155, Jacarezinho –

O Pescador Complexo de Lazer

Av Silveira Pinto, 838 – Ribeirão do Pinhal –

VACK’S DOCERIA

AVENIDA SILVEIRA PINTO 1060 – Ribeirão do Pinhal –

Mais informações acesse: http://opescadornanet.com.br/ ou visite a página no facebook: https://www.facebook.com/opescador.net