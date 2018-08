É Amanhã o Workshop o Poder da Ação Para Transformar sua Vida

Descubra como materializar o que quer na vida

No dia 8 de agosto ocorrerá o Workshop: O Poder da Ação Para Transformar a Sua Vida na Prática

na ACESAP Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina (Rua Rio Branco, 501).

Na ocasião, serão realizados exercícios práticos para experimentar o poder da ação na vida para já sair com resultados, ou seja, o resultado não será no dia seguinte ou na semana seguinte, será durante o Workshop.

1º LOTE – INGRESSOS

até o dia 31-07🗓

R$ 25,00

Algumas coisas para aprender no Workshop:

O que diferencia os vencedores dos perdedores;

Qual é o ingrediente SECRETO das pessoas de alta performance;

Qual é o caminho mais curto para conseguir o que você quer;

O que você pode fazer para MUDAR a sua vida aqui e agora;

Por que a maioria das pessoas não tem aquilo que quer;

Como você pode mudar a sua história e ser o escritor dos próximos capítulos da sua vida.

Palestrante RODRIGO TELLES

De frustrado a empresário bem sucedido em 3 anos.

Utilizando os princípios que ele agora ensina, Rodrigo Telles transformou em 3 anos uma empresa quase falida em um negócio que faturou quase 1 milhão de reais em 2015.

É empreendedor e empresário há 15 anos, porém somente depois de 9 anos, descobriu porque as suas empresas não decolaram e porque só conseguiu resultados medíocres. Neste ponto, se reinventou como pessoa e despertou para vida.

Atualmente é diretor executivo da Kingvoice e da Patronos, mentor de pequenos empreendedores, palestrante, escritor, treinador de pessoas e estudioso do comportamento humano.

Busca ajudar as pessoas a Despertar para o que realmente importa, compartilhando com elas o que aprendeu durante os últimos 15 anos de sua vida, direto do campo de batalha, de onde as coisas realmente acontecem.

PARA COMPRAR OS INGRESSOS ACESSE ESTE SITE: https://doity.com.br/workshop-o-poder-da-ao-para-transformar-a-sua-vida-na-prtica

2º LOTE – INGRESSOS

somente em agosto

R$ 30,00

Início em 01/08/2018

Realização: CO7 Coworking e Patronos Eventos.

Mais informações via whatsapp : (Vítor) (43) 99630-2811

