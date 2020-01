Dono de bar é detido com armas em Guapirama

Alegou ser para caça de animais e proteção pessoal

Após informações de que ocorria tráfico de entorpecentes num bar e que o dono do bar possuía duas armas embaixo do balcão, na Rua Vinte e Um de abril, centro de Guapirama, as rádios-patrulhas de de Guapirama e Joaquim Távora realizaram a abordagem, sendo que nos clientes nada de ilícito localizado. Foi na noite de terça-feira, dia 21.

Devido a recorrentes denúncias de tráfico de entorpecentes os PMs fizeram buscas no interior do estabelecimento acompanhado pelo proprietário.

Durante a averiguação foi possível ver sobre o balcão o cano de uma espingarda que estava no chão abaixo da caixa registradora, momento em se constatou tratar-se mesmo de uma arma calibre.32 descarregada sem marca e numeração aparentes, além de um revólver .22 carregado com dez munições intactas.

Dentro de uma bolsa de cor preta que estava com o armamento havia diversas munições de distintos calibres, além de alguns apetrechos para a recarga.

O comerciante assumiu ser o proprietário de ambas as armas, munições e tudo o mais localizado na bolsa, afirmando ainda que não possuía posse ou porte de arma, tampouco documentação do armamento, dizendo apenas que era usado para a caça de animais e proteção pessoal. Sendo assim, foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora para os devidos procedimentos.