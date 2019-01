10ª Pro Tork Trilha da Ovelha está com inscrições abertas

Vários prêmios para os pilotos

Já estão abertas as inscrições para a 10ª Pro Tork Trilha da Ovelha, encontro de trilheiros que promete ser o maior e melhor da história da modalidade.

A expectativa é que mais de três mil pilotos de motos, quadriciclos e UTVs participem do evento, agendado para os dias 16 e 17 de março, no Ginásio de Esportes de Campo Alegre, cidade próxima a Joinville, na região Norte de Santa Catarina.

O Ovelhama Trail Club está preparando uma grande festa off road, pensando não apenas no trilheiro, mas também na família que o acompanha. Além das trilhas de aproximadamente 60km para cada tipo de veículo, também estão garantidos camping com estrutura completa, equipes de manobras radicais da Pro Tork e demais atrações da Festa da Ovelha, como shows nacionais com Fernando e Sorocaba e Zezé Di Camargo e Luciano.

Mas o grande diferencial será o sorteio de 15 motos 0km: dez Yamaha TT-R 230 e cinco Pro Tork TR50F. Quem garantir vaga de maneira antecipada concorre a todas elas, mas quem deixar para o dia, poderá pleitear apenas cinco Yamaha TT-R 230. Por isso, vale a pena fazer a inscrição através do site ovelhama.com.br, pelo investimento de R$ 100. Na hora, o valor será R$ 120.

O presidente do clube, Edemir Melo, se mostra animado. “Fechamos grandes parcerias para a décima edição, uma data marcante, que merece ser celebrada de maneira especial. Teremos camisa para os 2.500 primeiros inscritos, além de café da manhã, lanche no neutro e um delicioso almoço com carne de ovelha para todos. Convido os amigos que conquistamos ao longo desses anos a se prepararem, será demais”, afirma.

Acompanhe as novidades da 10ª Pro Tork Trilha da Ovelha através do Facebook: facebook.com/Ovelhama-Trail-Club

Inscrições antecipadas: ovelhama.com.br ou ainda nos pontos físicos Rudnick Motos – em São Bento do Sul e Pro Sport – em Campo Alegre. Investimento: R$ 100.

O Ovelhama Trail Club surgiu no ano de 2010, após um convite da Prefeitura de Campo Alegre (SC), para que motociclistas organizassem um encontro de trilheiros durante a tradicional Festa da Ovelha. O primeiro evento foi um sucesso, com 270 participantes. Desde então, não parou de crescer. Em sua última edição, reuniu mais de 2,7 mil trilheiros de todo o país, chegando cada vez mais perto do recorde mundial, que é de 3.312 inscritos. A entidade organiza diversas ações sociais com o objetivo de ajudar a comunidade na qual está inserida, tendo um verdadeiro compromisso com o desenvolvimento da cidade.

A Pro Tork é patrocinadora oficial da Trilha da Ovelha.