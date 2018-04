Onze Startups do Norte Pioneiro são habilitadas e receberão dinheiro

Sistema Regional de Inovação terá verbas de apoio

A Fundação Araucária divulgou o edital do Programa de Apoio ao Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro, entre as propostas enviadas, foram selecionadas 11 empresas, as quais estão habilitadas para receberem os investimentos.

O SRI é uma iniciativa do Governo do Estado e Fundação Araucária em parceria com Sebrae/PR e o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar). Saiba mais em: https://npdiario.com/economia/r-1-milhao-para-startups-de-cinco-municipios-do-norte-pioneiro/

As propostas tinham o prazo para serem enviadas para a Fundação Araucária, em Curitiba, até o dia 13 de março, para participar do processo seletivo, que incluiu o envio da proposta e documentação, análise técnica e avaliação de mérito. Diversas startups das cidades selecionadas para participar do projeto enviaram a documentação necessária. As cidades participantes do programa são: Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cambará, Andirá e Bandeirantes.

Para cada startup habilitada será liberado o valor de até R$ 30 mil. O prazo para a execução do plano de trabalho será de 12 meses, onde o coordenador técnico de cada projeto terá o compromisso de seguir o cronograma e prestar contas para a Fundação.

Segue a lista dos projetos habilitados

Nº Protocolo Proponente Título do Projeto 1 15.110.711-7 Matheus Pereira Bento da Costa Alimentos automatizados para piscicultura 2 15.110.755-9 Rafael Figueira Gonçalves Smart Pet 3 15.110788-5 Compracam Soluções Digitais Ltda Gestor Ideal 4 15.110952-7 Albergoni e Souza Ltda Entenda Antes 5 15.110.977-2 Renan Reis Andrade Get Food 6 15.111.027-4 Maristela Szarnobay Moda Inclusiva 7 15.111.051-7 Maurílio Luiz de Oliveira Plataforma Digital de Integração Campo-cidade 8 15.111.087-8 Vítor José Ferreira da Rosa Sistema Inteligente para Apiário – Apiáriotech 9 15.111.117-3 Gustavo Henrique Bertola da Silva CiberEscola – o Jogo 10 15.111.115-5 Reginaldo Garcia Moraes Melhorias do atual formato do Drift Trike 11 15.111.170-0 Rodrigo da Costa Power Pipe

O consultor de marketing de Startup, Vítor Leite, que também presta serviços no npdiario, comentou a importância da dedicação aos projetos:

“Todas as empresas aprovadas e habilitadas nesse edital precisarão ter um planejamento, seguir um cronograma, definir estratégias, planos de ação e ter um rígido controle financeiro. É um grande desafio, mas isso irá revelar como nossa região tem muita gente capacitada e com grande potencial, além da vontade de trabalhar em busca da realização de grandes sonhos”.

Em Santo Antônio da Platina, o “Entenda Antes“, uma startup do segmento de arquitetura e construção recebeu com alegria a aprovação:

“É uma emoção inexplicável receber essa notícia que estamos habilitados, temos a missão de ajudar milhares de pessoas a realizarem o sonho de transformar qualquer ambiente, com a ajuda de profissionais da área. Nossa equipe é formada por pessoas competentes e engajados nessa missão. Temos muito trabalho pela frente e esse incentivo vai nos impulsionar na busca constante do crescimento” , afirma Thiago Albergoni, sócio do grupo Albergoni e Souza.

O crescimento constante da tecnologia está impulsionando para que novos negócios se desenvolvam, grande parte destas novas ideias possuem um objetivo maior e muitas vezes revelam formas inovadoras de resolver problemas existentes no mercado, facilitando e agilizando processos de compras de produtos ou serviços.

Link do edital oficial: http://www.fappr.pr.gov.br/arquivos/File/diretoria/atos2018/AtoCPSP_0122018_HabilitadasStartups_CP1417.pdf