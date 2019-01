12ª Subdivisão prende ladrão em Jacarezinho

Marginal zomba da impunidade

Os policiais civis da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho prenderam nesta sexta-feira, dia quatro, Rafael Batista Souza, vulgo “Sapinho”, de 19 anos, autor de diversos furtos na cidade.

Ele vinha sendo caçado há meses e, mais uma vez, tentou fugir, pulando por residências vizinhas ao local que se encontrava escondido, na Vila Rondon, mas o cerco estava montado e os policiais conseguiram sair ao seu encalço, momento em que o marginal invadiu outra casa, sendo seguido e capturado.

Apesar da pouca idade, Sapinho já é amplamente conhecido no meio policial pelo cometimento de crimes de furto, ocorridos em vários pontos , em especial no Bairro Jardim Alves, local de sua antiga residência. A audácia do elemento era tamanha que ele chegava a furtar a residência de seus próprios vizinhos de muro.

Após a sua prisão nesta sexta, em tom de deboche da atuação policial, disse que“rapidinho estarei na rua porque a Justiça vai me liberar para fazer tratamento na CAAD de novo”, assinalou, referindo-se a Comunidade de Assistência aos Dependentes de Drogas, entidade que o abrigou no ano passado para tratamento do vício em entorpecentes.

Os policiais civis destacaram que casos como esse, infelizmente, têm sido comuns, uma vez que a legislação penal é muito permissiva ao cometimento de crimes, incentivando os indivíduos a continuarem, e incentivando novos atos ilícitos, uma vez que sabem que em pouco tempo estarão em liberdade novamente.