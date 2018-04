13º Vigilhão reunirá diversas igrejas protestantes

Será no próximo sábado no Centro de Eventos de Santo Antônio da Platina

No sábado, dia 14, acontecerá no recinto do Centro de Eventos do Parque de Exposições da Efapi, em Santo Antônio da Platina, o 13º Vigilhão – Madrugada da Comunhão com Deus, com início às 23 horas e com previsão de se estender até o final da madrugada.

O evento religioso é promovido pelo casal Maísa M. dos Santos Silva e seu esposo, Davi Francisco da Silva (Pastor da Igreja Pentecostal União do Povo Junto nos Últimos Dias, com sede na Rua Paulino Cunha França, nº 11, no Jardim Santo André, em Santo Antônio da Platina).

Ele atua há mais de 20 anos pregando e testemunhando o valor e importância da Sagrada Escritura. Pastor Davi é natural da grande São Paulo e, através desta Vigília, tem procurado, ao lado da esposa, agregar a junção de fiéis de diversas igrejas protestantes do município e de regiões do Sul do Estado de São Paulo e Norte do Paraná, num momento de profundo valor espiritual, aliás, segundo ele, nas outras edições foram presenciadas pessoas de Itapetininga e São Pedro do Turvo (SP), de Londrina, Cornélio Procópio e diversos municípios da região que congregam as cidades da Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) e do Norte Pioneiro(Amunorpi).

O Vigilhão aconteceu todo segundo sábado de cada mês, tendo na organização o Pastor Davi e Maísa. O preletor da programação religiosa que terá pregação e muitos momentos musicais será o Pastor Amadeu Vieira Júnior. O preletor é aquele que discursa e, através disso, explica aos presentes à importância do que narram os textos bíblicos, procurando colocar os fiéis mais próximos do propósito salvífico que tendência cada texto bíblico proclamado.

Um dos destaques musicais confirmados para o 13º Vigilhão é o cantor Djalma Santos. Também estarão presentes a Pastora e Cantora Aline Fernandes e o Pastor Milton que é operador de sonorização.

Segundo informou o organizador esta edição contará com a presença de diversos cantores evangélicos da região do Norte Pioneiro e presenças confirmadas dos cantores: Anderson, Fagner & Banda, Taissa Silva, Priscila Souza & Banda, Adriana Ramos, Miriá de Lima e, ainda, grupo Filhas do Rei, grupo de coreografia e cantores Águias Renovadas.

E não para por aí as atrações religiosas. Haverá a participação de pregadores mirins, aliás, algo que vem surpreendendo em cada edição do Vigilhão com os garotos Vitor Marques e o platinense Elioenay Jadiel da Silva, de 10 anos, que é filho do organizador Pastor Davi, e que vem surpreendendo pelo desempenho na oração e o transmitir a Palavra Sagrada.

Reportagem: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario