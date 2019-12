15º Pro Tork Tatu na Lama reúne milhares em SC

Na cidade de Massaranduba

Pilotos de motocicletas, quadriciclos e UTVs vieram dos quatro cantos do Brasil para formarem um verdadeiro pelotão na largada do 15º Pro Tork Tatu na Lama. No total, 2.447 trilheiros, além de um público geral de 10 mil pessoas, protagonizaram uma grande festa off road, entre os dias 6 a 8 de dezembro, na pequena cidade de Massaranduba (SC).

A trilha com 74 quilômetros de percurso foi o ponto alto do encontro. Nela, os participantes desafiaram seus limites passando por belas paisagens da região, incluindo as típicas plantações de arroz e banana, fonte da economia local. Mas a primeira edição da Trilha Kids também chamou a atenção, com muita cumplicidade entre pais e filhos.

Gente conhecida no meio das duas rodas fez questão de prestigiar o evento, que já é considerado um dos maiores do país. Entre eles, Emerson Loth, tetracampeão brasileiro de enduro de regularidade, e o youtuber Steka 135, motociclista com mais de 570 mil seguidores no seu canal. “Tudo muito bem organizado, infraestrutura 100%, só ouvi elogios”, afirmou Steka.

O encontro sorteou para os participantes mais de R$ 100 mil em prêmios, incluindo três motocicletas Honda CRF250F e doze minimotos Pro Tork TR50F. Uma das vencedoras foi Rayssa Mokwa Treml, de apenas 10 anos, natural de Corupá. “Foi minha primeira trilha, fiz na garupa da moto com meu pai, pois ainda não tinha a minha. Estou muito feliz em ganhar uma motinha”, disse.

Um dos diferenciais do 15º Pro Tork Tatu na Lama foi proporcionar momentos de diversão para todos ao longo dos três dias. Feira de negócios, shows musicais, apresentações de equipes de manobras radicais e voos panorâmicos de helicóptero fizeram parte da programação. O local ainda contou com praça de alimentação e camping gratuito.

Para um dos organizadores, Joel Silva, foi um verdadeiro sucesso. “Foi bonito de ver as famílias apaixonadas pelo off road. Estamos realmente satisfeitos, crescemos em relação ao ano passado, movimentamos mais de R$ 1 milhão em estabelecimentos no município. Gostaria de agradecer a todos que nos prestigiaram. E se preparem, pois em 2020 estaremos de volta e ainda melhores”, garante.

Apoio – A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, foi patrocinadora máster, dando nome ao encontro e preparando uma série de ações que surpreenderam os visitantes, incluindo shows de manobras radicais e sua loja de fábrica. Já a agência de passeios Moto Tour Canastra entrou como apoiadora. Só grandes marcas envolvidas no projeto.

Confira os ganhadores dos prêmios:

CFR230F – Jonatan Hattenhauer – Garuva

CRF230F – Diogo Ranguetti – Massaranduba (SC)

CRF230F – Lucas Maciel Gomes – Joinville (SC)

Minimoto Pro Tork TR50F – Andreique Natal – Camboriú (SC)

Minimoto Pro Tork TR50F – João Vitor Schuia – Brusque (SC)

Minimoto Pro Tork TR50F – Gustavo Antonio dos Santos – Joinville (SC)

Minimoto Pro Tork TR50F – Ricardo Oliveira da Silva – Mandirituba (PR)

Minimoto Pro Tork TR50F – Paulo Cesar de Souza – Blumenau (SC)

Expedição Mototour Canastra – Kleber Nunes – Joinville (SC)

Expedição Mototour Canastra – Elisangela Sawulski – Massaranduba (SC)

Expedição Mototour Canastra – Luan Gabriel Chiodini – Massaranduba (SC)

Expedição Mototour Canastra – Anderson Lareke – Campo Largo (PR)

Expedição Mototour Canastra – Jonas de Oliveira – Corupá (SC)

Minimoto Pro Tork TR50F – Marcio Nei Mundel – Rio do Sul (SC)

Minimoto Pro Tork TR50F – Cleiton Piucio – Urubici (SC)

Minimoto Pro Tork TR50F – Bruno Tiago Pereira – Massaranduba (SC)

Minimoto Pro Tork TR50F – Ivan Padilha – Apiúna (SC)

Minimoto Pro Tork TR50F – Thaisis de Souza – Camboriú (SC)

Minimoto Pro Tork TR50F – Adones Bertelli – Presidente Getúlio (SC)

Minimoto Pro Tork TR50F – Rayssa Mokwa Treml – Corupá (SC)

Sobre Tatu na Lama: Um grupo de amigos, liderado por Evandro Spezia, fundou o Tatu na Lama em 2004, sendo o clube registrado posteriormente em 2007. A ideia era se reunirem para fazer o que mais gostavam: trilha com motocicletas off road! A modalidade estava em ascensão e foram surgindo os primeiros encontros.

Desde que passou a realizar eventos, o Tatu na Lama alcança a cada ano um número maior de inscritos, que acabam voltando nas edições seguintes, trazendo ainda outros colegas. O Tatu na Lama conta com 28 sócios e sede própria na cidade de Massaranduba (SC). Sua infraestrutura é diferenciada, contando com banheiros, cozinha e demais dependências, com capacidade para receber milhares de pessoas.