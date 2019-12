17ª edição do Natal de Luz encanta milhares no centro platinense

Haverá apenas mais três exibições As exibições do Natal de Luz iniciaram nesta sexta-feira, dia 13, e continuaram neste sábado, dia 14, em Santo Antônio da Platina. Neste dia 15 (domingo), dia 20 (sexta-feira) e 22 (no outro domingo), sempre às 22 horas, também estão previstas apresentações. A novidade deste ano das apresentações, exibido sempre em dezembro no prédio do Centro Pastoral Catequético Frei Clemente Vendramim, ao lado da Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, é que serão somente nos finais de semana. O tema da 17ª edição é Natal Todo Dia. O espetáculo envolve 90 cantores com idade entre 7 e 21 anos, que integram no dia a dia o Grupo de Canto Sementinha, da Paróquia Santo Antônio de Pádua e da Escola Spaço, Arte & Música.

As imagens são de Henrique Glovacki, excelente repórter-fotográfico cujas lentes registram detalhes e momentos que só a sensibilidade do seu talento podem explicar. Aparecem, por exemplo, os instantes iniciais da concentração com as orações do pároco, padre Rosinei Tonietti, com os participantes e pais e responsáveis.

E também a emoção do vereador Luciano Vermelho (PTB) ao acompanhar a performance dos artistas nas janelas do prédio, entre outros.