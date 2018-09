1º Borboleta Festival começa amanhã em Santo Antônio da Platina

Música com artistas consagrados e total segurança num ambiente familiar e animado

O Parque de Exposições da Efapi receberá um mega-evento nesta sexta, sábado e domingo, dias 14, 15 e 16 de setembro, em Santo Antônio da Platina. A empresária Susi Guedes (foto) prevê lotação integral principalmente nos shows.

Confira as atrações DJ Pedro Markes, tocando Balada Sertaneja, Balada Anos 70 e 80, o cantor Rodrigo Marim e a dupla May e Karen, Villa Baggage, Victor e Diogo, Balada Teen especialmente para os jovens e a grande apresentação do padre Alessandro Campos no domingo.

Até esta quinta-feira (dia 13), os valores serão: Setor Pista: R$ 25,00 Setor Vip: R$ 30,00 A partir de sexta-feira (dia 14) será: Setor Pista: R$ 30,00 Setor Vip: R$ 40,00 No dia do Festival, os valores serão aumentados.

Haverá ações sociais, exames básicos de saúde, e beneficentes e praça de alimentação.