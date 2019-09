2ª Marcha Cultural da Diversidade atrai milhares

Organizado pela ONG Núbia Rafaela Nogueira

A 2ª. Marcha da Diversidade ALGBTI+ de Jacarezinho aconteceu recentemente numa realização da ONG(Organização Não Governamental) Núbia Rafaela Nogueira e contou com uma programação intensa e completamente gratuita: quatro dias, em seis locais diferentes, totalizando quase 30 horas de atividades nas áreas de cultura, saúde, educação, lazer e entretenimento.

Fundada em 2017 em Jacarezinho, a organizadora desde então vem promovendo ações em prol da comunidade ALGBTI+ (Assexuais, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e Interssexuais) da cidade e região.

Durante a programação do evento, destaque para a realização de centenas de testes de saúde na Praça Rui Barbosa, em uma parceria com a Vigilância Epidemiológica, SESC e SENAC. Também chamou a atenção a arrebatadora participação da artista Mel Campus, de Londrina, que emocionou o público ao denunciar às violências e a luta das travestis e pessoas transexuais no espetáculo teatral “Grazzi Ellas”, apresentado no Teatro CAT e na palestra “Gênero e Transsexualidade na Política Atual”, que lotou o Salão Nobre da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná).

Mas, toda programação convergiu para a realização, no domingo, da 2ª. Marcha, que levou, segundo a organização, mais de 2 mil pessoas às ruas da cidade e à Praça Rui Barbosa, onde ocorreram diversas apresentações culturais com mais de 30 artistas de 13 cidades, além da participação das escolas de samba da cidade, como Unidos do Cruzeiro, União de Bairros e Acadêmicos Capiau.

As apresentações aconteceram tanto no percurso do trio elétrico, na Praça, no palco ou em uma tenda que a ONG montou com exposições de arte. Um dos artistas que chamaram a atenção do público, foi o artista jacarezinhense Porffirio, que realizou uma performance com muita dança, canto e até uma participação do rapper, também da cidade, Kueyo. Porffirio acaba de lançar a música “Se Liga”.

Segundo a organização, o evento é realizado em prol da comunidade e cultura LGBT, mas objetiva produzir um evento cultural acessível para toda a população de Jacarezinho e região. Por isso, contaram, por exemplo, com um espaço família e brinquedos infantis.

“O sentimento é de dever cumprido. Afinal, o que se viu foram inúmeras famílias prestigiando nosso ato de amor, respeito e cidadania”, afirma o produtor cultural e vice-presidente da ONG, Renan Bonito.



Toda a programação contou também com o apoio da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, em uma colaboração com diversas secretarias, em especial, as da Saúde, Indústria e Comércio e Educação, Cultura e Esporte. Contou ainda com o patrocínio do Barbarril, APP Sindicato, Cletos Confeções e Cletos Petiscaria e com o apoio da Clínica Unique, OAB Jacarezinho e Coletivo Mães Pela Diversidade. A produção ficou por conta da CNX Produções.

Fotos: Heloísa Botelho/Especial para o Npdiario