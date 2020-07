PM prende bando que dava golpe com tintas na região

Golpes foram em São José da Boa Vista e Quatiguá

Neste sábado, dia quatro, a Polícia Militar foi acionada para dar atendimento em uma ocorrência, a qual dois homens foram vítimas de três indivíduos que lhes venderam tintas adulteradas. O golpe se deu na cidade de São José da Boa Vista, onde as vítimas procuram as autoridades, que conseguiram abordar os criminosos num restaurante na rodovia PR-092, em Wenceslau Braz.

Com os três indivíduos (18, 22 e 22 anos), foram encontradas no veículo e no hotel onde estavam hospedados, 32 gramas de maconha, papel seda para preparo da droga e R$ 2.790,00 em espécie.

Durante as diligências, foi verificado também que um homem foi vítima em Quatiguá, na sexta-feira, dia três, em situação semelhante, por outros marginais e ainda venderam duas latas de tintas pelo valor de R$ 200,00, porém ao passar o cartão da vítima, foi digitado o valor de R$ 2 mil. Assim, os indivíduos, o entorpecente, o dinheiro e as tintas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil.

O 2º BPM alerta a população com relação a qualquer produto que seja vendido abaixo do preço de mercado. Os criminosos ainda podem estar na região, por isso, afirma que para qualquer suspeita seja feita uma denúncia via 190.