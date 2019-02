2º BPM intensifica fiscalização do transporte escolar em todo NP

Para reforçar a segurança dos estudantes

Com o início do ano letivo, o 2º Batalhão de Polícia Militar intensificará a fiscalização dos veículos que realizam a condução de escolares, para as próximas semanas em todo Norte Pioneiro.

Serão realizados bloqueios de trânsito nos horários que normalmente são prestados esses serviços, nas proximidades das Escolas, bem como fiscalizações volantes durante o turno normal de policiamento.

Lembrando que para condução de escolares, tanto o condutor quanto veículo devem se enquadrar nas exigências previstas no artigo 136 e 137 do Código de Transito Brasileiro, as principais obrigações a serem observadas nos veículos, entre outras:

Alvará da Prefeitura para transporte escolar;

Registro como veículo de passageiros;

Veículo passar por inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;

Pintura de faixa horizontal ESCOLAR nas cores e medidas exigidas na lei;

Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;

Cintos de segurança em número igual à lotação.

Cumprido os requisitos, para que se possa efetivamente iniciar a condução de escolares, será emitida uma autorização pelo DETRAN (Departamento de Trânsito), que deve ser renovada a cada seis meses, a qual o condutor deverá afixá-la na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante.

Quanto ao motorista de veículo destinado à condução de escolares, este deve satisfazer os seguintes requisitos: ter idade superior a vinte e um anos, ser habilitado na categoria D e ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).

O Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira, comentou sobre o assunto: “Na condição de responsável pela fiscalização de trânsito, a Policia Militar não poderia se furtar ao dever de garantir a segurança das crianças e jovens que utilizam esse transporte, temos notícias que há vans transportando alunos em número acima de sua capacidade de lotação do veículo, com alunos sem uso do cinto de segurança, muitas vezes fora do assento sendo vistos nas janelas e isso é inaceitável, portanto, a fiscalização será intensa e rigorosa. As exigências para condução de escolares já é bem antiga e não há o que se falar em desconhecimento dos requisitos por parte das pessoas ou empresas que prestam esse serviço, ressaltando, serviço este importantíssimo para comunidade nos dias de hoje”.

O Comandante também falou sobre a necessidade de envolvimento das famílias nesse assunto: “Conclamamos também os pais e familiares para contribuírem na fiscalização do transporte escolar seus filhos, verificando se o serviço contratado está devidamente autorizado pelo DETRAN, se o condutor cumpre as normas de segurança na condução, bem como através das denúncias anônimas relatando condutas indesejadas pelo prestador de serviço”.

Setor de Comunicação Social do 2º BPM.