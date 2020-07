Promovido intercâmbio com três canis no combate ao crime

Cinofilia é estimulada por causa dos excelentes resultados

O 2º Batalhão de Polícia Militar e o 3º Pelotão da 2º Cia do Batalhão de Polícia Rodoviária realizaram, recentemente, o Intercâmbio de Conhecimentos em Cinofilia na sede da unidade, em Jacarezinho.

Ao todo, 11 PMs estiveram no treinamento que contou com a participação também do canil do 10º BPM de Apucarana.

Na oportunidade, trocaram informações a respeito do treinamento dos cães e as técnicas utilizadas no preparo do cão para busca de armas e entorpecentes.

O comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, afirmou que a troca de experiências é fundamental para desempenho do trabalho policial com cães e o intercâmbio ofereceu essa oportunidade de desenvolvimento.

Cinofilia é o estudo e criação de cachorros com objetivo do aperfeiçoamento de raças ou estirpes de cães, por hobby ou profissão. Também indica grupos ou pessoas que estudam, criam e se dedicam aos cães de raça ou de performance, e que estão rotineiramente em busca do aperfeiçoamento desses animais.