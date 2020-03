2º BPM recebe visita de admiradora de nove anos

Criança pretende integrar a corporação quando adulta

O 2º BPM de Jacarezinho recebeu a visita da menina Alana, que, aos nove anos de idade, tem o sonho de ser Policial Militar.

Na oportunidade, a criança conheceu as instalações da unidade e como funcionam todas as atividades administrativas bem como operacionais da corporação.

Também assistiu apresentação da equipe do Canil e pode interagir com os cães, além de passear de viatura.

A mãe, Michele, disse que sempre ao passar em frente a sede do 2º BPM, às margens da BR-153, a filha falava do desejo em conhecer o batalhão.

O comandante do 2º BPM, tenente-coronel Luiz Francisco Serra, destacou a importância de momentos como esse, onde a Polícia Militar faz parte do sonho de uma criança demonstrando o quão grande é o papel da corporação junto à comunidade.