80% das 2,1 mil escolas estaduais do Paraná estão em reforma

Dez colégios no Norte Pioneiro foram beneficiados

O Governo do Estado liberou recursos para melhorias em aproximadamente 80% dos colégios da rede pública de ensino. Das 2,1 mil escolas, 1,6 mil estão passando por reformas e vão começar o ano letivo com nova pintura, salas de aula, laboratórios, banheiros, rede elétrica e outras instalações restauradas.

Foram beneficiados no Norte Pioneiro os colégios estaduais Tiradentes, de Santo Antônio da Platina, João Marques Silveira, de Quatiguá, Nicanor Bueno Marques, de Jundiaí do Sul, Maria Dalila Pinto, Edith de Souza Prado de Oliveira, de Santo Antônio da Platina, Dr.Generoso Marques, de Cambará, Rio Branco, de Santo Antônio da Platina , Distrital do Joá, Joaquim Távora; Assad Kalil, Joaquim Távora e Luiz Petrin, de Jundiaí do Sul.

Coordenadas pelo Instituto Fundepar e com supervisão da Casa Civil, as obras estão sendo feitas através dos programas Escola 1.000, Renova Escola, Mãos Amigas e Reparo Rápido. O pacote é um dos maiores já lançados pelo Governo do Estado para atender a infraestrutura da rede de ensino do Paraná e também das Apaes.

“Educação é a nossa prioridade”, afirma o governador Beto Richa. Ele destaca o programa Escola 1.000. “Esse programa representa um grande avanço na democratização da gestão das escolas, pois envolveu toda a comunidade escolar em audiências públicas para decidir onde aplicar os recursos. Foi uma decisão muito democrática e transparente de toda a comunidade escolar”, disse.

AGILIDADE – Durante esta semana, o chefe da Casa Civil Valdir Rossoni percorreu onze municípios do Interior para discutir com diretores escolares as principais demandas e autorizar obras em mais 25 colégios dos núcleos de educação das regiões Norte, Sudoeste e Oeste.

As reuniões do secretário com diretores, professores e comunidade escolar do interior e da capital começaram no ano passado e o objetivo é diminuir burocracias e acelerar a execução dos programas.

“Os recursos foram disponibilizados pelo governador, que também exigiu celeridade. E a pressa é porque queremos começar o ano letivo com quase todas as nossas escolas reformadas. São muitas obras acontecendo ao mesmo tempo e isso exige um enorme esforço. Nosso objetivo final é oferecer uma infraestrutura adequada para professores e estudantes”, explica Rossoni.

