90% dos eleitores ainda não decidiram em quem votar, diz candidata a vice-governadora

Ela fez visita de cortesia ao npdiario; veja vídeo abaixo:

Eliana Cortez, candidata a vice-governadora pela coligação MDB/PCdoB/PDT/Solidariedade, visitou o npdiario nesta semana, em Santo Antônio da Platina. Ela disse sentir “nas ruas, no contato com o povo” que “90% dos eleitores ainda não decidiram em quem vão votar para governador, presidente, deputados…Muitos já mais ou menos têm candidatos , mas não há uma definição mesmo”, afirmou.

A mulher de 40 anos, que é presidente(licenciada durante a campanha) da câmara de vereadores de Ribeirão Claro, detalhou ter conversado com pessoas em todas as regiões e percebeu tendências, porém não detectou disposição firme.

Eliana, claro, acha que sua aliança é a que mais representa a vontade popular e disse ter certeza da ida ao segundo turno.

A emedebista estava acompanhada do prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso(PSD) e dos ex-prefeitos de Quatiguá, Efraim Bueno de Morais(PTB) e Marcos Antonio David (Pezão).

Inquirida sobre seu marido,Evaldo, marceneiro com o qual vice há 25 anos, sentiria ciúmes dela por causa do assédio e da atividade intensa em todo o Estado, respondeu que não, pois existe a confiança mútua.

Os dois têm um casal de filhos, Larissa (sete anos) e Artur (14).

Cursou o ensino fundamental e médio na cidade de Ribeirão Claro, nas escolas locais, tendo se formado em Educação Física pela Faculdade FAEFIJA, na vizinha cidade de Jacarezinho.

Professora estadual de Educação Física, leciona atualmente nas escolas Dr. João da Rocha Chueiri e APAE, no município de Ribeirão Claro.

Vereadora eleita para o mandato compreendido entre 2017 a 2020.Conseguiu se eleger com 280 votos (3, 54% dos votos).Presidente do diretório municipal do MDB.

Participou ativamente da APP, principalmente durante a greve dos professores estaduais, tendo sido líder do sindicato no município.

Comentou que não faz política com ódio, “encontrei com a Cida(Borghetti, candidata à reeleição) no debate da Band e no Pequeno Cotolengo* e gostei muito dela, a gente se abraçou”, assinalou.

Também admitiu as dificuldades pontuais neste momento porque quase não come, “é muito corrido, a gente chega a passar fome porque não tempo de parar para se alimentar”, assinalou, “mas não reclamo”, concluiu, sorrindo.

Ela fez corpo a corpo no centro de Jacarezinho (fotos) com os candidatos a deputado estadual Chico da Princesa(PDT) federal Fúlvio Boberg(MDB).

*Entidade que acolhe pessoas com deficiências múltiplas (físicas e intelectuais) de todas as idades e de qualquer região do estado do Paraná, que foram abandonadas por suas famílias, sofreram maus tratos ou viviam em situação de risco. São cerca de 200 moradores que recebem na instituição acolhimento, educação e saúde,sem custo financeiro.

VÍDEO E FOTOS: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO