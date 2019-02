Detido indivíduo que passou cédula falsa em panificadora

Em Cambará

Na quarta-feira, dia 30, dois indivíduos compraram alguns produtos numa panificadora na Rua Dr. Genaro Resende e pagaram com uma nota falsa de 100 reais. Ao verificar as proximidades, constatou-se que havia câmeras de segurança próximas, e, após ver as imagens, a PM identificou um dos autores, já conhecido no meio policial.

Nesta quinta-feira, dia 31, por volta das 14 horas, a equipe recebeu informações de que marginal estava numa praça, e assim foi detido e encaminhado juntamente com a cédula falsa para delegacia. O outro envolvido, identificado por Lucas, não foi localizado.

O crime vai “correr” pela Polícia Federal.