Com todas as precauções exigidas pelos protocolos sanitários

Adriano dos Santos Marcelino, Presidente da Associação Atlética Banco do Brasil de Santo Antônio da Platina, está entusiasmado com a participação de crianças, jovens e adultos na sede do conceituado clube social, localizado no centro da cidade e com amplo estacionamento.

Estão abertas e em pleno funcionamento de terça-feira até domingo as piscinas, canchas de vôlei de areia e futsal campo de futebol suíço, lanchonete com nova administração, parquinho infantil, salão de festas e de jogos, churrasqueiras, sauna etc.

A diretoria é formada pelas Vices- Presidentes Financeiras Rosana Cristina Altvater/Thaís Eleutério Silvério; Vice-Presidente-Administrativo, Janaína Rodrigues Gomes Vidal / Sônia Aparecida Calcanhoto/ Airton Sérgio Diniz; Vice-Presidente-Social, Dayse Cristiane Toledo de Abreu Gusmão / Benedito Carlos de Oliveira / Luiz Carlos dos Santos; Vices-Presidentes Esportivos, Glauber Paulo Muchailh de Almeida / Ademir Vidal.

Suplentes do Conselho de Administração: Vice-Presidente Financeiro – Elisson Koiti Toda / Gilmar Montanheiro Junior; Vice-Presidente Administrativo – Paulo Roberto Moreno Neves Junior; Vice-Presidente Social, Rodrigo Lemes de Gusmão; Vice-Presidente Esportivo Dagoberto Rodrigues Netto e Nelson de Camargo.

Conselho Fiscal – Antônio Alves Bezerra / Francisco de Assis Costa Junior / Anizete de Oliveira Bueno Mitz.

Suplentes do Conselho Fiscal – Sílvio Vanzeli dos Santos / Eder Junior Possamasi / Edilson Costa Auerswald.

O objetivo é estimular a prática esportiva, entreter e congregar os associados.

Imagens: Vinícius Machado/Especial para o npdiario