Abatiá recebe fase Macrorregional do Bom de Bola

Competição acontecerá neste final de semana

O município de Abatiá será palco neste final de semana dos 65º Jogos Escolares do Paraná (JEPS) – Bom de Bola fase Macrorregional. A competição acontecerá no Estádio Municipal Jaime de Carvalho e receberá partidas de futebol nas categorias masculino e feminino A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos).

Os Jogos Escolares do Paraná – Bom de Bola são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Turismo e Secretaria da Educação, com apoio do município de Abatiá. A cidade foi palco da fase regional no ano de 2017.

A solenidade de abertura está marcada para a noite desta quinta-feira, 27, e as competições iniciam no outro dia logo pela manhã. Os classificados para a fase macrorregional são os vencedores das fases regionais dos núcleos de Jacarezinho, Cornélio Procópio, Wenceslau Braz e Ibaiti.

No futebol masculino A disputarão a vaga para a final o Colégio Estadual Rui Barbosa de Abatiá (equipe da casa), Colégio Estadual Monteiro Lobato de Cornélio Procópio, Colégio Estadual Julio Farah de Ibaiti, Colégio Estadual Carolina Lupion de Carlópolis e Colégio Estadual Humberto C. Branco de Santana do Itararé.

Já no futebol masculino B serão as equipes: Colégio Estadual Julia Wanderley de Jaboti, Colégio Estadual Barão do Rio Branco de Assaí, Colégio Estadual João Paulo II de Arapoti e Colégio Estadual Barbosa Ferraz, de Andirá. Já no futebol feminino A disputarão: Colégio Estadual Rui Barbosa de Arapoti, Colégio Estadual Coronel Joaquim Oliveira de Japira, Colégio Estadual Hermínia Lupion, de Ribeirão do Pinhal e Colégio Estadual Marcílio Dias, de Itambaracá.

Já no futebol feminino B Colégio Estadual Humberto Teixeira de Bandeirantes, Colégio Estadual Ary Barroso, de Wenceslau Braz, Escola Estadual Francisco Oliveira, de Tomazina e Colégio Estadual Stella Maris, de Andirá.