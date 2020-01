Abatiá recebe feira de serviços Paraná Cidadão

Será nos dias quatro, cinco e seis de março

Mais de municípios serão beneficiados no primeiro semestre de 2020 com a feira de serviços Paraná Cidadão, que leva defesa de direitos e inclusão social aos paranaenses. O programa é itinerante e oferta à população, em um mesmo local, mais de 30 serviços gratuitos, como emissão da carteira de identidade e CPF, intermediação de vagas de emprego, cadastramento para as tarifas sociais de água e luz e orientação nas áreas da saúde, direitos humanos e habitação.

No Norte Pioneiro, a feira acontecerá em Abatiá nos dias quatro, cinco e seis de março.

O cronograma do segundo semestre também já está sendo preparado. “O objetivo é rodar todas as regiões do Estado e aumentar o acesso a serviços essenciais e que levam inclusão e dignidade”, destaca o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

ALCANCE – O Paraná Cidadão fechou 2019 com 265 mil atendimentos, um crescimento de 66,5% em comparação a 2018. O programa promoveu 23 feiras que ofertaram mais de 30 serviços gratuitos à população.