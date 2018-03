Abelardo Lupion diz que Cida precisará de dois meses para viabilizar candidatura

O presidente da Cohapar(Companhia de Habitação do Paraná), Abelardo Lupion(fotos) declarou, ontem à noite durante evento político em Santo Antônio da Platina, que a pré-candidata a reeleição ao Palácio Iguaçu(considerando que Beto Richa/PSDB se afaste para ser candidato ao senado nos próximos dias e ela assuma o governo) “terá mais ou menos 60 dias para se consolidar e ter muita chance de vitória”.



Ele explicou para a reportagem que a aliança que está no governo, incluindo o seu DEM, deve evitar a dispersão, “eu estou há anos num grupo e agora a poucos meses para as eleições mudo para outro? Não, claro, não tem sentido”, sinalizando seu apoio à pré-candidatura de Cida Borghetti(Progressista).

O ex-deputado federal por cinco mandatos preferiu não projetar futuro a médio prazo nem fazer conjecturas, mas revelou ainda ter confiança que os dois outros principais concorrentes reconsiderem as decisões e tentem vagas na câmara alta.Também elogiou o nível dos três e disse que o Paraná “precisa manter a união”.

Beka, como é chamado no Norte Pioneiro, participou de sessão solene da entrega do título de Cidadão Honorário do Município para o filho, Pedro Lupion(DEM), pré-candidato a deputado federal no pleito deste ano. A solenidade foi muito concorrida, com as presenças do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Romanelli(PSB), do chefe da Casa Militar,coronel Élio de Oliveira Manoel,de ex-deputados, prefeitos e vereadores, além de lideranças de outros segmentos.