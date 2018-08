Abelardo Lupion é Cidadão Honorário de Carlópolis

Título aprovado por unanimidade pelo legislativo

Proposta pelo vereador Humberto Domingos(PDT), foi entregue ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion (DEM), a Cidadania Honorária de Carlópolis. A solenidade, realizada na noite de sexta-feira, dia dez, lotou a sede da ACECAR (Associação Esportiva e Cultural de Carlópolis) na rua Delfino Mendes, centro.

O evento contou com a presença de lideranças de toda a região como os deputados estaduais Pedro Lupion(DEM) e Luiz Cláudio Romanelli (PSB), o prefeito de Santana do Itararé e presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Joás Michetti (PDT), os chefes dos executivos de Jundiaí do Sul, Eclair Rauen (DEM), de Salto do Itararé, Paulo Sérgio Fragoso da Silva (PRP), de Japira , Lauro Carvalho(DEM), e do anfitrião, Hiroshi Kubo(PSDB), que sancionou o projeto.

Beka , como é chamado carinhosamente, foi deputado federal por seis mandatos consecutivos, e destinou expressivos recursos ao município, através de emendas parlamentares.Ele agradeceu a honraria e , emocionado, se dispôs a continuar trabalhando pela população.