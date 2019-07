Abertas inscrições a curso de inglês do SESC platinense

Adolescentes e adultos podem participar das aulas

O Serviço Social do Comércio de Santo Antônio da Platina abriu vagas para o curso de Idiomas para adolescentes de 11 a 14 anos, e adultos a partir de 15 anos, para participar os interessados poderão comparecer na unidade e fazer sua inscrição.

O curso destina-se preferencialmente ao trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes e aos estudantes da Educação Básica da rede pública, mas também está aberto para o público geral. As inscrições devem ser feitas nas Centrais de Atendimento do SESC, situado na Rua Rui Barbosa, 799 – Centro, até dia 31 de julho, das 8h às 21h, devendo ser realizada pelo candidato ou seu responsável legal, caso o mesmo seja menor de idade, devidamente comprovado.

O inglês está muito presente em nosso dia a dia: no cinema, na música, na linguagem dos negócios, na informática. É hoje a língua do mundo globalizado, da internet e das redes sociais. Além disso, falar e escrever em inglês tornou-se um pré-requisito para muitos empregos e oportunidades de estudo. O conhecimento deste idioma abre muitas portas e gera melhores oportunidades, dominá-lo pode ser sinônimo de bom desenvolvimento no trabalho e prestígio na vida pessoal.

Dillane Karlla de Lima (fotos), Técnica de Atividades, Desenvolvimento Comunitário, Educação e Cultura do SESI, visitou o npdiario para divulgar o curso (fotos).

Valor para Comerciários e dependentes: R$ 90,00 mensais

Valor para Público Geral: R$ 133,00 mensais

Início das aulas: a partir de 02/08.

Mais informações: Ligar para (43) 3558 – 3300

Núcleo de Santo Antônio da Platina

Rua Rui Barbosa, 799/ CEP: 86430-000/ Santo Antônio da Platina – PR

Tel: (43) 3558-3304 – Ramal 3304/ email: [email protected] / www.sescpr.com.br