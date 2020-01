Abertas inscrições à curso de teatro em Jacarezinho

Aulas serão ministradas por Bárbara Lamounier

Inicia em março a nova turma do Curso de Teatro do Espaço de Arte, Cultura e Encontros. O curso semestral, que tem ocorrido há um ano com o professor Renan Bonito, convidou a professora, atriz e diretora teatral Bárbara Lamounier (foto) para assumir a nova turma.

As vagas são limitadas.

Ela, que esteve como professora substituta nos dois últimos anos no Instituto Federal do Paraná, campus Jacarezinho, é natural de Uberlândia, Minas Gerais. A turma, este semestre, será para adultos, com encontros nas quartas-feiras das 19 às 21h30m. O curso tem duração de quatro meses e é indicado à todos interessados em conhecer mais sobre a linguagem, tendo como enfoque o improviso, jogo cênico e narração teatral.

O objetivo maior do curso é o desenvolvimento pessoal, trabalhando a desibinição, autoconfiança, concentração, autoestima e estímulo da criatividade, por exemplo. “Precisamos criar a cultura de que o teatro pode ser uma ferramenta poderosa de desenvolvimento humano para qualquer pessoa que tenha interesse, sem necessariamente pensarmos em profissionalização”, diz Renan Bonito, agora supervisor pedagógico do curso.

Para potencializar o trabalho desenvolvido, realizarão ao final do curso, em julho, uma apresentação pública.

Aula Experimental – O primeiro encontro acontecerá no dia quatro de março com uma aula experimental e gratuita para que todos os interessados possam conhecer um pouco da prática e do Curso.

A professora Bárbara é formada em Teatro – licenciatura e bacharelado – pela Universidade Federal de Uberlândia (2015). Formada pela Escola SP de Teatro em Direção Teatral (2017). Em Jacarezinho foi professora substituta do curso técnico de Arte Dramática do IFPR (2018-2019) e atualmente professora no SESI de Ourinhos/SP. Tem ministrado aulas de teatro em diversas faixas etárias, assim como atuou em espetáculos e apresentações artísticas.

“Minha experiência anterior com cursos de teatro comprova o poder transformador da arte, independente da profissão do aluno”, assinala Bárbara.

Serviço: Curso de Teatro – Improviso e Narração Teatral (semestral)

Ministrantes: Bárbara Lamounier

Início do Curso/Aula Inaugural: 04 de Março

Horário: Quartas-feiras das 19h às 21h30

Valor: R$ 80,00 mensais

Local: Espaço de Arte, Cultura e Encontros (Al. Padre Magno, 892, Jacarezinho/PR)

Supervisão Pedagógica: Renan Bonito

Produção: CNX Produções

Inscrições: (43) 9 9662-1222, www.facebook.com/culturajacarezinho e www.instagram.com/culturajacarezinho