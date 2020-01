Abertas inscrições ao Pro Tork Circuito Arsenal de Trilhas 2020

Será realizado de 3 a 5 de abril em Rio Negrinho (SC)

Os trilheiros já podem garantir vaga para o Pro Tork Circuito Arsenal de Trilhas 2020. As inscrições para a primeira etapa, que será realizada de 3 a 5 de abril, em Rio Negrinho (SC), estão abertas. Também é possível comprar o Passaporte Arsenal, com acesso aos três eventos do ano e sorteios exclusivos.

Para adquirir o ingresso, basta acessar o site www.circuitoarsenal.com.br e clicar no link “Inscreva-se”. O primeiro lote custa R$ 90 e é limitado a 1.000 inscrições. Depois, o valor passa a R$ 110 até 1º de abril. Durante o evento, o preço será de R$ 120. Nos dois primeiros lotes, os participantes concorrem ao sorteio de três motos e um carro 0 Km. Quem comprar no dia, concorrerá a apenas duas motos 0 Km. Todas as inscrições incluem o kit do trilheiro, café da manhã, lanche no neutro e almoço no dia da trilha.

Já o Passaporte Arsenal custa R$ 280 e vale para todo o circuito: 1ª etapa, em Rio Negrinho (SC); 2ª etapa, o Super Bananalama, em Corupá (SC); e a 3ª etapa, em Brusque (SC). Além dos sorteios de cada etapa, o portador desse ingresso concorre exclusivamente a mais uma moto 0Km.



1ª etapa em Rio Negrinho (SC)

A aventura do Pro Tork Circuito Arsenal de Trilhas 2020 começa na Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho (SC), a cerca de 100 quilômetros de Joinville (SC), sede da primeira etapa, nos dias 3, 4 e 5 de abril. Além de trilhas inéditas e muitas atrações, o local contará com infraestrutura completa com praça de alimentação, estacionamento e camping. O ingresso do público, que não vai participar da trilha, apenas ao evento é gratuito.

Sobre o Pro Tork Circuito Arsenal de Trilhas

Projeto inovador no mercado motociclístico, o Pro Tork Circuito Arsenal de Trilhas contempla em 2020 três grandes eventos off-road: em Rio Negrinho (SC), em abril; o Super Bananalama, em Corupá (SC), em julho, e em Brusque, em novembro. Pensado para o trilheiro, seja ele piloto de moto, quadriciclo ou UTV, e também para os patrocinadores e apoiadores, os encontros têm o objetivo de proporcionar experiências inesquecíveis aos participantes.

Em todas as etapas haverá sorteios de carros e motos 0Km, além de incentivos para quem participar das três edições. Para os clubes de trilheiros que tiverem mais de 30 inscritos em cada etapa, o prêmio a ser concorrido será um patrocínio de R$ 10 mil, oferecido pela Pro Tork para a realização de um evento na sua cidade.



Calendário Circuito Arsenal de Trilhas 2020

1ª etapa – 3 a 5 de abril – Rio Negrinho (SC)

2ª etapa – 9 a 12 de julho – Super Bananalama – Corupá (SC)

3ª etapa – 13 a 15 de novembro – Brusque (SC).

O Circuito Arsenal de Trilhas 2020 tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.