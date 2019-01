Abertas inscrições para 2º CultArt do Norte Pioneiro

Em Joaquim Távora

Os próximos participantes da segunda edição do CultArt do Norte Pioneiro, evento que será promovido no Clube União no dia 23 de fevereiro, em Joaquim Távora, podem fazer a inscrição gratuita e apresentar seu trabalho artístico, cultural e esportivo.

Haverá música (bandas de rock, duplas sertanejas, solo etc); teatro, artes manuais (tricô, bordado, crochê, MDF, Patchwork, pinturas e outros; dança; esportes (lutas, ciclismo etc); praça de alimentação e ainda doces e pratos artesanais).

Organizado por Flávio Cuervo, André Tressoldi e José Carlos Arantes, tem como objetivo valorizar o trabalho cultural da cidade e região. A realização é do departamento municipal de Cultura de Joaquim Távora.Em 2018, foram 32 artistas, alguns do sul paulista, que exibiram música,poesia,fotografia, artesanato, óleo sobre tela, dança,teatro, e literatura,além de contação de causos no palco.

Inscrições pelo e-maill departamentoculturajt@gmail.com

Informações: 43 996553123.

